«Это сплачивает наши коллективы». Иван Кубраков присоединился к акции «Неделя леса»

Новости Беларуси. Помощь не словом, а настоящим делом. В Беларуси подходит к завершению акция «‎Неделя леса». Ее участником мог стать любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К процессу присоединилось и Министерство внутренних дел во главе с руководителем ведомства. Трудовой площадкой для них стала территория Воложинского лесхоза. Благодаря общим стараниям в Налибокской пуще за день появилось более 15 тысяч саженцев елей, сосен и берез.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Хочу сказать, что это замечательная акция. Мы к ней присоединяемся не только во время ее проведения, но и всегда стараемся принимать участие как в уборке леса, так и в посадке молодых деревьев. Это сплачивает наши коллективы. Мы показываем пример молодому поколению, что необходимо делать все для того, чтобы наша республика процветала и расцветала.