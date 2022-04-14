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«Это сплачивает наши коллективы». Иван Кубраков присоединился к акции «Неделя леса»

14 апреля 2022 17:36
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Новости Беларуси. Помощь не словом, а настоящим делом. В Беларуси подходит к завершению акция «‎Неделя леса». Ее участником мог стать любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это сплачивает наши коллективы». Иван Кубраков присоединился к акции «Неделя леса»-1

К процессу присоединилось и Министерство внутренних дел во главе с руководителем ведомства. Трудовой площадкой для них стала территория Воложинского лесхоза. Благодаря общим стараниям в Налибокской пуще за день появилось более 15 тысяч саженцев елей, сосен и берез.

«Это сплачивает наши коллективы». Иван Кубраков присоединился к акции «Неделя леса»-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Хочу сказать, что это замечательная акция. Мы к ней присоединяемся не только во время ее проведения, но и всегда стараемся принимать участие как в уборке леса, так и в посадке молодых деревьев. Это сплачивает наши коллективы. Мы показываем пример молодому поколению, что необходимо делать все для того, чтобы наша республика процветала и расцветала.

«Это сплачивает наши коллективы». Иван Кубраков присоединился к акции «Неделя леса»-7

К акции присоединились сотрудники ведомства из всех регионов страны. На этом же месте представители милицейского ведомства трудились и весной 2021-го. Сотрудники лесничества отметили, что в своем большинстве растения прижились.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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