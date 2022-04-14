Синявский на открытии монумента погибшим спасателям: в 2021 году мы потеряли двух наших товарищей

Новости Беларуси. Первый в Беларуси монумент в честь спасателей, погибших при исполнении служебного долга, открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дату приурочили ко Дню чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Они же и стали авторами идеи о создании монумента. Жизнь ради других. Как открывали памятник, читайте здесь.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В прошлом году мы потеряли двух наших товарищей, которые, выполняя свой служебный долг, погибли, спасая жизни других людей. 48 человек. Установлено и документально подтверждено. Место тоже выбрано неслучайно, потому что здесь проходят обучение наши будущие белорусские спасатели, которые завтра поступят на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям. Конечно же, они должны об этом всегда помнить и нести на протяжении всей своей жизни.