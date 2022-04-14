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Синявский на открытии монумента погибшим спасателям: в 2021 году мы потеряли двух наших товарищей

14 апреля 2022 18:19
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси монумент в честь спасателей, погибших при исполнении служебного долга, открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дату приурочили ко Дню чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Они же и стали авторами идеи о создании монумента.

Жизнь ради других. Как открывали памятник, читайте здесь.

Синявский на открытии монумента погибшим спасателям: в 2021 году мы потеряли двух наших товарищей-1

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В прошлом году мы потеряли двух наших товарищей, которые, выполняя свой служебный долг, погибли, спасая жизни других людей. 48 человек. Установлено и документально подтверждено. Место тоже выбрано неслучайно, потому что здесь проходят обучение наши будущие белорусские спасатели, которые завтра поступят на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям. Конечно же, они должны об этом всегда помнить и нести на протяжении всей своей жизни.

Синявский на открытии монумента погибшим спасателям: в 2021 году мы потеряли двух наших товарищей-4

В 2022 году белорусская национальная высшая школа подготовки пожарных-спасателей отмечает 30-летний юбилей. За это время обучение прошли более 55 тысяч человек. И нет сомнений, что каждый из них точно знает, что значит истинное служение людям. Твоя жизнь во имя других.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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