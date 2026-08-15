Новости по тегу #Сергей Бондаренко

Дорожную обстановку отслеживают как с земли, так и с воздуха. В работе используют беспилотники и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Экипажи ДПС в аномальную жару обеспечивают безопасность дорожного движения, особенно в местах массового отдыха. Сотрудники всегда готовы оказать помощь водителям и пешеходам.
На первый раз инспекторы обычно ограничиваются предупреждением. За повторное нарушение грозит уже вполне ощутимый штраф (в некоторых случаях до 5 базовых величин, а это более 200 рублей).
Сотрудники дежурят на особо опасных участках, вблизи школ и дворов.
В ГАИ усиливают меры безопасности.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33