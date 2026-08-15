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Новости по тегу #Сергей Бондаренко

ГАИ усилила контроль на аварийно опасных участках дорог Минской и Могилевской областей
15 августа 2026 08:15

ГАИ усилила контроль на аварийно опасных участках дорог Минской и Могилевской областей

ГАИ призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте в аномальную жару
06 августа 2026 14:27

ГАИ призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте в аномальную жару

В Минске ГАИ проводит профилактическое мероприятие за соблюдением ПДД. На особом контроле – такси
14 февраля 2026 17:10

В Минске ГАИ проводит профилактическое мероприятие за соблюдением ПДД. На особом контроле – такси

ГАИ усилила контроль за безопасностью на дорогах
29 мая 2025 13:49

ГАИ усилила контроль за безопасностью на дорогах

С начала 2025-го в Минской области произошло 27 ДТП – 2 ребёнка погибли и 29 получили травмы
12 мая 2025 14:29

С начала 2025-го в Минской области произошло 27 ДТП – 2 ребёнка погибли и 29 получили травмы

Вместо морозов – оттепель. Какой погоды ждать в конце ноября и как в Беларуси справились с первым снегопадом?
22 ноября 2022 20:55

Вместо морозов – оттепель. Какой погоды ждать в конце ноября и как в Беларуси справились с первым снегопадом?

Жизнь ради других. Монумент спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Минске
14 апреля 2022 18:25

Жизнь ради других. Монумент спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Минске

Их автомобили ничем не выделяются. В Гомеле начали работать наряды скрытого наблюдения ГАИ
28 марта 2022 07:10

Их автомобили ничем не выделяются. В Гомеле начали работать наряды скрытого наблюдения ГАИ

«Как можно к победе привыкнуть?» Лучший сотрудник ГАИ Беларуси о конкурсе профмастерства и безопасности на дорогах
19 июня 2017 13:16

«Как можно к победе привыкнуть?» Лучший сотрудник ГАИ Беларуси о конкурсе профмастерства и безопасности на дорогах

Скульптор Сергей Бондаренко – о детстве, любви к лошадям, историческом наследии и вдохновении
27 марта 2016 18:18

Скульптор Сергей Бондаренко – о детстве, любви к лошадям, историческом наследии и вдохновении

Памятник Великому князю Литовскому Ольгерду открыт в Витебске в честь 1040-летия города
27 июня 2014 18:35

Памятник Великому князю Литовскому Ольгерду открыт в Витебске в честь 1040-летия города