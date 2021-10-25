Жительница Польши пыталась перевезти в грузовике 42 мигранта. Несколько человек доставили в больницу из-за плохого самочувствия

Новости Беларуси. Европа не может найти цивилизованное решение миграционного кризиса. В своих проблемах Брюссель регулярно обвиняет в том числе и Беларусь, забывая о причинах возникшей ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошедшем на минувшей неделе саммите ЕС Минску снова пригрозили новым пакетом санкций, призвав вместе с тем вернуться к реализации соглашения о реадмиссии.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Тем временем в организации потоков нелегальной миграции есть повод подозревать своих же. Так, жительница Польши пыталась перевезти в грузовике 42 мигранта: 31 мужчину, шесть женщин и пятерых детей. Об этом сообщили польские СМИ. Несколько человек доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Водитель задержана.