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Жительница Польши пыталась перевезти в грузовике 42 мигранта. Несколько человек доставили в больницу из-за плохого самочувствия

25 октября 2021 18:30
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Новости Беларуси. Европа не может найти цивилизованное решение миграционного кризиса. В своих проблемах Брюссель регулярно обвиняет в том числе и Беларусь, забывая о причинах возникшей ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Польши пыталась перевезти в грузовике 42 мигранта. Несколько человек доставили в больницу из-за плохого самочувствия-1

На прошедшем на минувшей неделе саммите ЕС Минску снова пригрозили новым пакетом санкций, призвав вместе с тем вернуться к реализации соглашения о реадмиссии.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Тем временем в организации потоков нелегальной миграции есть повод подозревать своих же. Так, жительница Польши пыталась перевезти в грузовике 42 мигранта: 31 мужчину, шесть женщин и пятерых детей. Об этом сообщили польские СМИ. Несколько человек доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Водитель задержана.

Жительница Польши пыталась перевезти в грузовике 42 мигранта. Несколько человек доставили в больницу из-за плохого самочувствия-4

До сих пор ничего неизвестно о судьбе мигрантов, которые долгие недели под проливным дождем, сильным ветром и даже с первыми морозами ожидали в стихийном палаточном лагере решения от «демократичной» Европы о признании их беженцами. На польской стороне они находились с лета. На прошлой неделе стало известно, что мигранты попытались прорваться через опасные заграждения, но были жестоко избиты.

Жительница Польши пыталась перевезти в грузовике 42 мигранта. Несколько человек доставили в больницу из-за плохого самочувствия-7

Немецкая полиция предложила Польше совместно защищать окраины Евросоюза. В Германии также нашлась группа неонацистов, которая с мачете и битами обнаружена на границе с Польшей. Жуткая практика польских пограничников травли мигрантов собаками, запугивания оружием и выталкивания дубинками в спину на белорусскую территорию продолжается. В Польше этот процесс даже узаконили: выгонять из страны, не давая возможности заявить о предоставлении убежища, что идет вразрез с международным правом.

Жительница Польши пыталась перевезти в грузовике 42 мигранта. Несколько человек доставили в больницу из-за плохого самочувствия-10

Правозащитник о ситуации на границе: эта колючая проволока противоправна, потому что у людей есть право на убежище. Читайте здесь.

# Беженцы # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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