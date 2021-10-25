Жительница Польши пыталась перевезти в грузовике 42 мигранта. Несколько человек доставили в больницу из-за плохого самочувствия

Новости Беларуси. Европа не может найти цивилизованное решение миграционного кризиса. В своих проблемах Брюссель регулярно обвиняет в том числе и Беларусь, забывая о причинах возникшей ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Европа не может найти цивилизованное решение миграционного кризиса. В своих проблемах Брюссель регулярно обвиняет в том числе и Беларусь, забывая о причинах возникшей ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прошедшем на минувшей неделе саммите ЕС Минску снова пригрозили новым пакетом санкций, призвав вместе с тем вернуться к реализации соглашения о реадмиссии.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Тем временем в организации потоков нелегальной миграции есть повод подозревать своих же. Так, жительница Польши пыталась перевезти в грузовике 42 мигранта: 31 мужчину, шесть женщин и пятерых детей. Об этом сообщили польские СМИ. Несколько человек доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Водитель задержана.
До сих пор ничего неизвестно о судьбе мигрантов, которые долгие недели под проливным дождем, сильным ветром и даже с первыми морозами ожидали в стихийном палаточном лагере решения от «демократичной» Европы о признании их беженцами. На польской стороне они находились с лета. На прошлой неделе стало известно, что мигранты попытались прорваться через опасные заграждения, но были жестоко избиты.
Немецкая полиция предложила Польше совместно защищать окраины Евросоюза. В Германии также нашлась группа неонацистов, которая с мачете и битами обнаружена на границе с Польшей. Жуткая практика польских пограничников травли мигрантов собаками, запугивания оружием и выталкивания дубинками в спину на белорусскую территорию продолжается. В Польше этот процесс даже узаконили: выгонять из страны, не давая возможности заявить о предоставлении убежища, что идет вразрез с международным правом.
Правозащитник о ситуации на границе: эта колючая проволока противоправна, потому что у людей есть право на убежище. Читайте здесь.