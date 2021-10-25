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Правозащитник о ситуации на границе: эта колючая проволока противоправна, потому что у людей есть право на убежище

25 октября 2021 18:45
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Новости Беларуси. Европа не может найти цивилизованное решение миграционного кризиса. В своих проблемах Брюссель регулярно обвиняет в том числе и Беларусь, забывая о причинах возникшей ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедшем на минувшей неделе саммите ЕС Минску снова пригрозили новым пакетом санкций, призвав вместе с тем вернуться к реализации соглашения о реадмиссии.

Правозащитник о ситуации на границе: эта колючая проволока противоправна, потому что у людей есть право на убежище-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
Настораживают и действия Литвы. Резкие заявления властей этой страны в отношении Беларуси и ее стратегического партнера России вызывают возмущение у экспертного сообщества. А выстраивание забора называют преднамеренным действием.

Правозащитник о ситуации на границе: эта колючая проволока противоправна, потому что у людей есть право на убежище-4

Томас Станисловас, правозащитник, доктор юридических наук Парижского университета Сорбонна:
Эта колючая проволока должна показать, что мы другая система, это вот как Берлинская стена между двумя системами, и что там, по ту сторону, – это зло, а у нас тут добро и счастье. Конечно, это пропагандистский прием. Безусловно, это еще и способ отмыть деньги. Мы знаем, что на это выделяются миллионы евро, чтобы стена, колючая проволока существовала. Совершенно противоправная конструкция, потому что у этих людей есть право попросить убежища.

Когда я первый раз узнал про то, что в Литве и Польше были секретные тюрьмы – в XXI веке они построили секретную тюрьму, где они мучили арабов. Это ужасные вещи. И, несмотря на это, Европейский союз не вводит санкции против Литвы. В Литве более 100 памятников нацистам, людям, которые расстреливали евреев за то, что они евреи. И, конечно, белорусов, русских они тоже расстреливали, потому что они белорусы или русские.

Правозащитник о ситуации на границе: эта колючая проволока противоправна, потому что у людей есть право на убежище-7

Варшава наращивает военную силу на границе с Беларусью. К рубежам стягивают танки «Леопард». Приказ о переброске батальона отдал министр обороны Польши. Он будет размещен в городе Бяла-Подляска в 46 километрах от Бреста. Увеличена и численность солдат. Вскоре безопасность границы будут поддерживать примерно 10 тысяч военнослужащих.

Правозащитник о ситуации на границе: эта колючая проволока противоправна, потому что у людей есть право на убежище-10

Генсекретарь Amnesty International: «Скоро мы можем наблюдать сотни людей, умирающих от голода, холода и болезней». Читайте здесь.

# Беженцы # общество # Юлия Алексеюк # Томас Станисловас # Фотофакт

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