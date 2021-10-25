Правозащитник о ситуации на границе: эта колючая проволока противоправна, потому что у людей есть право на убежище

Новости Беларуси. Европа не может найти цивилизованное решение миграционного кризиса. В своих проблемах Брюссель регулярно обвиняет в том числе и Беларусь, забывая о причинах возникшей ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедшем на минувшей неделе саммите ЕС Минску снова пригрозили новым пакетом санкций, призвав вместе с тем вернуться к реализации соглашения о реадмиссии.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Настораживают и действия Литвы. Резкие заявления властей этой страны в отношении Беларуси и ее стратегического партнера России вызывают возмущение у экспертного сообщества. А выстраивание забора называют преднамеренным действием.
Томас Станисловас, правозащитник, доктор юридических наук Парижского университета Сорбонна:
Эта колючая проволока должна показать, что мы – другая система, это вот как Берлинская стена между двумя системами, и что там, по ту сторону, – это зло, а у нас тут добро и счастье. Конечно, это пропагандистский прием. Безусловно, это еще и способ отмыть деньги. Мы знаем, что на это выделяются миллионы евро, чтобы стена, колючая проволока существовала. Совершенно противоправная конструкция, потому что у этих людей есть право попросить убежища.
Когда я первый раз узнал про то, что в Литве и Польше были секретные тюрьмы – в XXI веке они построили секретную тюрьму, где они мучили арабов. Это ужасные вещи. И, несмотря на это, Европейский союз не вводит санкции против Литвы. В Литве более 100 памятников нацистам, людям, которые расстреливали евреев за то, что они евреи. И, конечно, белорусов, русских они тоже расстреливали, потому что они белорусы или русские.
Варшава наращивает военную силу на границе с Беларусью. К рубежам стягивают танки «Леопард». Приказ о переброске батальона отдал министр обороны Польши. Он будет размещен в городе Бяла-Подляска в 46 километрах от Бреста. Увеличена и численность солдат. Вскоре безопасность границы будут поддерживать примерно 10 тысяч военнослужащих.
Генсекретарь Amnesty International: «Скоро мы можем наблюдать сотни людей, умирающих от голода, холода и болезней». Читайте здесь.