Правозащитник о ситуации на границе: эта колючая проволока противоправна, потому что у людей есть право на убежище

Новости Беларуси. Европа не может найти цивилизованное решение миграционного кризиса. В своих проблемах Брюссель регулярно обвиняет в том числе и Беларусь, забывая о причинах возникшей ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедшем на минувшей неделе саммите ЕС Минску снова пригрозили новым пакетом санкций, призвав вместе с тем вернуться к реализации соглашения о реадмиссии.

Томас Станисловас, правозащитник, доктор юридических наук Парижского университета Сорбонна:

Эта колючая проволока должна показать, что мы – другая система, это вот как Берлинская стена между двумя системами, и что там, по ту сторону, – это зло, а у нас тут добро и счастье. Конечно, это пропагандистский прием. Безусловно, это еще и способ отмыть деньги. Мы знаем, что на это выделяются миллионы евро, чтобы стена, колючая проволока существовала. Совершенно противоправная конструкция, потому что у этих людей есть право попросить убежища.

Когда я первый раз узнал про то, что в Литве и Польше были секретные тюрьмы – в XXI веке они построили секретную тюрьму, где они мучили арабов. Это ужасные вещи. И, несмотря на это, Европейский союз не вводит санкции против Литвы. В Литве более 100 памятников нацистам, людям, которые расстреливали евреев за то, что они евреи. И, конечно, белорусов, русских они тоже расстреливали, потому что они белорусы или русские.