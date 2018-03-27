Жить своим делом. Как изменения в предпринимательской деятельности отразились на ведении бизнеса в Беларуси?

Новости Беларуси. При реформировании Налогового кодекса Беларуси должен соблюдаться сбалансированный подход. Об этом 27 марта шла речь на встрече Президента с председателем Совета по развитию предпринимательства Александром Турчиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава государства, «кодекс нужен простой, удобный, чтобы его понимали люди». А налоговая система должна быть необременительной. Кроме того, во время рабочей встречи обсудили перспективы создания Министерства цифровой экономики. Говорили и о деятельности Совета по предпринимательству.

Что такое «жить своим делом» Наталья и Ахмад Аль Рашвани знают, как нельзя лучше. Их семейному бизнесу совсем недавно исполнилось два года и за это время о талантливых стоматологах узнали не только жители города – всего района. Признаются: опыт помог. Сначала ординатура, работа в государственных клиниках, частных. Идея открыть своё дело пришла уже потом.

Ахмад Аль Рашвани, предприниматель, врач-стоматолог:

Все время в поиске нового, чтобы это вложить в качество лечения. Они знают друг друга не один год – вместе с 11 классы. Говорят, дружба, любовь, а главное – взаимопонимание помогли. Добиться успехов. В этот частный стоматологический кабинет запись на месяц вперёд, а это уже показатель.

Наталья Аль Рашвани, предприниматель, врач-стоматолог:

Всегда рады помочь сельскому населению, всегда отзывчивы. По острой боли очень много пациентов приходит.

За последнее время для раскрепощения бизнес-инициативы в Беларуси сделано немало. Стоить вспомнить хотя бы то, что прошёл ровно месяц с тех пор, как в силу вступил декрет «О развитии предпринимательства». Это ключевой документ из пакета актов, подготовленных специально созданной рабочей группой. К примеру, открыть своё дело стало намного проще благодаря уведомительному порядку. Достаточно лишь подать заявление через службу «Одно окно» или даже отправить по почте. А ещё документ упрощает многочисленные требования, они систематизированы и сокращены. А значит, бизнесу доверяют.

Анастасия Иванникова, СТВ:

В первую очередь от декрета «О развитии предпринимательства» ждут экономического эффекта. То есть увеличение доли малого и среднего бизнеса до 40% уже к 2020 году. Для сравнения, сейчас это около 27%. Как раз о будущем малого и среднего бизнеса говорить будут во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с председателем Совета по развитию предпринимательства. Еще в октябре 2017 года Президент подписал указ, который предусматривает повышение его роли. Появились дополнительные полномочия. С тех пор Совет может рассматривать и согласовывать проекты нормативных правовых актов, вносить предложения по совершенствованию законодательства. Тогда же указом обновили и состав Совета. В него вошли представители малого, среднего и крупного бизнеса. Одним словом, все те, кто не понаслышке знает о том, что такое открыть свое дело. Президент Беларуси: «Нам нужен Налоговый кодекс удобный, простой, чтобы люди понимали его»

Что же касается развития предпринимательской сферы, то бизнесмены довольны. Условия ведения дела стали лучше. Хоть и ответственность возросла, рассказывает Валерий Коржов. Один из старейших бизнесменов Добрушского района когда-то начинал с автоперевозок, сейчас занимается торговлей.

Свой первый продуктовый магазинчик построил в родной Терюховке, на своей малой Родине сам. А через три года на аукционе выкупил пустующее здание, где места хватило и на современный цех по производству ПВХ-окон.

Валерий Коржов, предприниматель:

Теперь стало меньше проверок. Стараемся привести все, как положено. Потому что любой объект нужно сдать в эксплуатацию, получить техпаспорт. Кстати, как раз в областях и районах совсем скоро намерены создать целые советы по развитию предпринимательства. Это уж точно будет в плюс.

Александр Турчин, председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель Аппарата Совета министров Беларуси:

У нас при министерствах созданы общественно-консультативные советы. При разработке нормативно-правовых актов в состав этих советов должны быть включены представители бизнеса. Для того чтобы обсуждать проекты нормативных актов до того, как они выходят в свет. Характерный пример – перевозчики. Притом хочу сказать, что частный бизнес работает как в регулярных перевозках, так и в нерегулярных. Нельзя говорить, что это конфликт бизнеса и государства. Это на сегодняшний момент попытка сделать так, чтобы все работали в одинаковых условиях.