«Затраты на водопотребление будут значительно выше». Минчане получат извещения о проверке счётчиков воды

Новости Беларуси. Плановая проверка. Более 3 тысяч абонентов «Минскводоканала» с начала апреля получат по почте извещения о необходимой проверке счётчиков воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В течение месяца минчане обязаны будут подать заявку на осмотр и при необходимости замену оборудования. Срок проверки, кстати, указан на самих счётчиках. Такая плановая процедура, как правило, проводится раз в полгода. Она бесплатная и займёт не более 15 минут, а вот бюджет хозяев квартиры сэкономит значительно.



Николай Каминский, начальник участка по замене и ремонту приборов учёта воды УП «Минскводоканал»:

В случае не замены прибора учета воды, эти люди будут переведены на нормы водопотребления. Это значит, что их рассчитают не по прибору учета, а конкретно по нормативу. Затраты на водопотребление будут значительно выше. Большая просьба к минчанам, чтобы они восприняли эти извещения положительно, это прямо для них и сделано.



