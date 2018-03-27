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«Затраты на водопотребление будут значительно выше». Минчане получат извещения о проверке счётчиков воды

27 марта 2018 17:58
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Новости Беларуси. Плановая проверка. Более 3 тысяч абонентов «Минскводоканала» с начала апреля получат по почте  извещения о необходимой проверке счётчиков воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Затраты на водопотребление будут значительно выше». Минчане получат извещения о проверке счётчиков воды-1

«Затраты на водопотребление будут значительно выше». Минчане получат извещения о проверке счётчиков воды-3

В течение месяца минчане обязаны будут подать заявку на осмотр и при необходимости замену оборудования. Срок проверки, кстати, указан на самих счётчиках. Такая плановая процедура, как правило, проводится раз в полгода. Она бесплатная и займёт не более 15 минут, а вот бюджет хозяев квартиры сэкономит значительно. 

«Затраты на водопотребление будут значительно выше». Минчане получат извещения о проверке счётчиков воды-5

Николай Каминский, начальник участка по замене и ремонту приборов учёта воды УП «Минскводоканал»:
В случае не замены прибора учета воды,  эти люди будут переведены на нормы водопотребления. Это значит, что их рассчитают не по прибору учета, а конкретно по нормативу.  Затраты  на водопотребление будут значительно выше. Большая просьба к минчанам, чтобы они восприняли эти извещения положительно, это прямо для них и сделано.

Не получится у минчан схитрить в измерении показаний счётчиков. В качестве эксперимента определены по одному дому в каждом районе Минска, где индивидуальные приборы расхода воды оборудуют антимагнитными пломбами. Выглядят они как наклейки, которые будут менять свой цвет при попытке исказить показания. 

«Затраты на водопотребление будут значительно выше». Минчане получат извещения о проверке счётчиков воды-8

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ # Николай Каминский

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