Избежать трагедии. Как МЧС Беларуси проверяет все торговые центры в стране

Новости Беларуси. МЧС Беларуси проверяет систему пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске, в частности, проверили готовность к чрезвычайным ситуациям трех торговых центров.

Обеденное время. Один из торговых центров Минска. Сотрудники МЧС без предупреждения включают здесь пожарное извещение. Но на пронзительный звук мало кто обращает внимания.

Из здания начинают выходить лишь спустя несколько минут. В это время у выхода собирается и администрация торговых объектов.

Как эвакуацию проводить знаете? Куда направлять людей? – Конечно, на центральные выходы. Дополнительные выходы есть.– А где они? – В плане помечены. Сейчас я затрудняюсь вам показать. Дальше – проверка МЧС. Спасатели пытаются открыть эвакуационную дверь. Ту, куда люди выходили бы, перекрой пожар главный выход. Она оказалась запертой на ключ.

Юрий Богданчик, начальник Заводского РОЧС Минска:

Это эвакуационный выход, он должен быть открыт. А он был частично перекрыт горючей мебелью. Эвакуационная лестница, ведущая вниз, и та – в товарах. Большинство – салфетки и бумага. Здесь же – и рабочие места. За это виновнику грозит штраф до 700 рублей. А в случае не устранения нарушений до утра – закрытие ТЦ.

Будут устранены в ближайшее время. Я думаю, до завтрашнего утра все будет восстановлено. – Почему пожарный выход был закрыт? – Видимо, девушки обедали.

Юрий Богданчик:

Нарушения связаны с эвакуацией, это не капитального характера, это режимного характера. То есть здесь убрать товар, навести порядок и это позволит объекту в дальнейшем нормально функционировать.

Дмитрий Боярович, СТВ:

При пожаре в людном месте спасатели рекомендуют: главное – не паниковать. В случае задымления присесть, прикрыв рот шапкой или платком. Детей держать за руку под собой и в таком положении, помогая другим, направляться к пожарному выходу.

В другом ТЦ Минска такие меры не понадобились. Посетители комплекса – одного из самых крупных в стране – вышли из здания за считанные минуты. Посетители ТЦ:

Не сразу сообразили, он потом люди стали подниматься. Наверное, эффект толпы сработал. И все, стали выходить.

Конечно, сориентировались. Там есть работники, которые всех сгруппировали. Без этого никак не обойтись.

После той истории, что мы все читали в новостях, это очень важно.

Владимир Рафальский, заместитель директора торгового центра:

Более 90 % людей адекватно отреагировали на ситуацию и покинули здание. Охрана была, она работала. Может, кто-то не увидел охранника, но они отрабатывали эти вопросы по полной программе. Особое внимание здесь уделили мерам безопасности в детских развлекательных помещениях.

Мария Шумак, управляющий детского развлекательного центра:

У нас возле каждого выхода висит план эвакуации, по которому видно, по какому входу может пройти ребенок или взрослый. – А вы знакомите с ним посетителей? – Каждого посетителя мы знакомим с правилами посещения, в которые входит план эвакуации.

Тщательно проверили и торговые центры в регионах. В этом крупном торговом центре в Бресте в одном из помещений пожарные извещатели зачем-то были закрыты крышками. В ходе проверки дым пустили именно там. В итоге…

Константин Шершунович, начальник Брестского областного управления МЧС Беларуси:

От данных извещателей системы сигнализации логически сработать не смогла. Она сработала от ручного пожарного извещателя. Вместе с тем не сработали дымовые шахты, которые находятся в помещениях торговых залов для удаления продуктов горения, дыма. Чтобы можно было безопасно эвакуироваться.

А это уже Могилев. Эвакуация этого комплекса завершилась быстро. Вообще, ТЦ хорошо подготовлен к чрезвычайной ситуации. Здесь смонтирована адресная система сигнализации. Есть и автоматическое водяное тушение. А противопожарные шторы, в случае чего, смогут заблокировать очаг и не дадут огню распространиться по всему зданию.

Виталий Старовойтов, представитель торгового центра:

Это нужно и важно. Мы с пониманием относимся к таким проверкам. Такие торговые центры с большим количеством людей, естественно, они требуют определенного внимания к себе со стороны МЧС и нас, как стороны эксплуатирующей организации.