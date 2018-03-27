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Формула чистой воды. Почему белорусские эпидемиологи призывают пока не пить колодезную воду?

27 марта 2018 15:27
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Новости Беларуси.Эпидемиологи призывают пока воздержаться от употребления колодезной воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Формула чистой воды. Почему белорусские эпидемиологи призывают пока не пить колодезную воду?-1

Формула чистой воды. Почему белорусские эпидемиологи призывают пока не пить колодезную воду?-3

Дело в том, что в связи с таяниями снега значительно поднялся уровень грунтовых вод. А в них – возможны вредные вещества, которые нежелательно употреблять человеческому организму. Впрочем, жесткого запрета нет. Воду можно употреблять, предварительно прокипятив ее и обработав колодец антисептиком после наводнения.

Подробнее – в видеоматериале.

# общество # Фотофакт # Здоровье

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