Формула чистой воды. Почему белорусские эпидемиологи призывают пока не пить колодезную воду?

Дело в том, что в связи с таяниями снега значительно поднялся уровень грунтовых вод. А в них – возможны вредные вещества, которые нежелательно употреблять человеческому организму. Впрочем, жесткого запрета нет. Воду можно употреблять, предварительно прокипятив ее и обработав колодец антисептиком после наводнения.

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