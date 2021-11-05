Жили небогато, и дети с малых лет помогали взрослым. Рассказываем о семье и детстве Ивана Мележа

Говоря об Иване Мележе, белорусском советском прозаике, драматурге, народном писателе Белорусской ССР, прежде всего вспоминается его масштабное произведение «Люди на болоте». Однако творческое наследие писателя широко и многогранно. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем, кто же первым увидел у молодого автора задатки таланта и благословил его на литературную деятельность, какое название мог получить его самый известный роман и как сохраняется память о народном писателе в его родной деревне. К 100-летию народного писателя.

Творчество Ивана Мележа – это духовное наследие нашего народа. Белорусский советский прозаик, драматург и публицист Иван Павлович Мележ более 30 лет своей жизни посвятил литературе. Творческое наследие писателя составляют новеллы, романы, пьесы, рассказы и дневники.

Николай Метлицкий, поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:

Сёння, кажучы пра Івана Паўлавіча Мележа, мы перш-наперш адзначаем тое, што ён высока ўзняў планку айчыннай літаратуры ўжо ў мінулым XX стагоддзі. Яго творчасць стала глыбінна народнай, па-сапраўднаму мастацка гожай і значнай, яна пачута далёка ў свеце, у жанры рамана наша літаратура сцвердзіла свой самы значны поспех.

Елена Сузько, кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусской и русской филологии филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина:

Ён самым цесным вобразам, усёй сваёй істотай, усёй сваёй крывёй быў звязаны з гэтай зямлёй. Але творчасць яго мае не толькі вузкарэгіянальнае значэнне, яна мае нацыянальнае і агульначалавечае значэнне.

Его серия романов «Полесская хроника» быстро набрала популярность и за пределами нашей страны и была переведена на 16 языков мира. Именно его родная земля стала для него источником творчества.

Любовь Рубан, младший научный сотрудник Дома-музея имени И.П. Мележа:

У гэтым годзе мы адзначалі дзень нараджэння Івана Паўлавіча Мележа, яму споўнілася б 100 год. Ён нарадзіўся ў гэтай вёсцы, у весцы Глінішча. Тут ён пайшоў у 7-гадовым узросце ў пачатковую школу. Тут ён скончыў чатыры класы. Потым ён вучыўся ў суседняй вёсцы Алексічы. Потым бацька яго адправіў вучыцца ў Хойніцкую першую школу, ён яе скончыў з залатым медалём.

В семье было девять детей, трое из них умерли. Мать Мария Денисовна была для детей примером доброты, мудрости, справедливости и любви. Отец Павел Федорович был хозяйственным человеком. Он владел мастерством бондаря, кровельщика, изготавливал оконные рамы, но при этом был очень грамотным человеком. Еще до школы он научил всех детей читать.

Семья Мележа жила небогато, и дети с малых лет помогали взрослым. Юный Иван был очень способным, много читал из белорусской литературы, мировой классики и уже пробовал писать стихи. Он охотно участвовал в драматическом кружке и выступал в школьных спектаклях.