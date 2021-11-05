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На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте?

05 ноября 2021 20:39
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Говоря об Иване Мележе, белорусском советском прозаике, драматурге, народном писателе Белорусской ССР, прежде всего вспоминается его масштабное произведение «Люди на болоте». Однако творческое наследие писателя широко и многогранно. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем, кто же первым увидел у молодого автора задатки таланта и благословил его на литературную деятельность, какое название мог получить его самый известный роман и как сохраняется память о народном писателе в его родной деревне. К 100-летию народного писателя.

После неудачной попытки поступить в институт Иван Мележ год отработал в Хойницком райкоме комсомола. Со второй попытки в 1939 году он поступил в Московский институт философии, литературы и истории.

На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте?-1

Любовь Рубан, младший научный сотрудник Дома-музея имени И.П. Мележа:
Правучыўся там ён нядоўга. Праз тры месяцы яго забралі служыць у Чырвоную армію, і калі ўжо служба падыходзіла да канца, пачалася Вялікая Айчынная вайна.

На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте?-4

Любовь Мележ, сестра Ивана Мележа:
Жылі на акупіраванай тэрыторыі, бацьку прапаноўвалі ехаць. Ён не быў партыйным. Гаворыць: куды я з такім грузам? Дзеці малыя. Самы старшы, вялікі Іван Паўлавіч, 19-гадовы юнак ужо на фронце быў, абараняў нас, а мы ў Глінішчах сядзелі і, як кажуць, пад немцам хаваліся.

На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте?-7

Иван Мележ воевал под Николаевом и Ростовом-на-Дону. Воинская часть, в которой он служил, в первые же дни нападения фашистов оказалась под интенсивной бомбежкой. Пришлось отступать. Он получил серьезное ранение в правое плечо. После выздоровления в 1942 году прошел курсы политработников, а документы об отличном окончании подписал сам Леонид Брежнев, который был заместителем начальника политсостава. Затем Иван Мележ был командирован в 51-ю стрелковую дивизию сотрудником газеты. Вскоре в бою под Ростовом он был тяжело ранен: осколок бомбы раздробил опять его правое плечо.

Любовь Мележ:
Правая рука, плячо на сухажыллі вісела, хірургі гатовіліся і казалі, што выхад адзін – ампутацыя.

На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте?-10

Иван Мележ мог остаться без руки. Но нашелся хирург Антонов, который предчувствовал, что эта рука еще послужит литературному делу. Руку спасли, но проблем осталось много, и писатель получил инвалидность. Во время войны Иван Мележ не раз был на волоске от смерти, он уцелел под пулями, в то время как большинство его однополчан не вернулись домой.

Любовь Мележ:
Цудам уцалеў, толькі з акопа выскачыў, на яго месца другі салдацік, і як раз туды бомба папала.

На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте?-13

Зинаида Дроздова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник в отделе белорусской литературы ХХ и ХХІ столетий филиала «Институт литературоведения имени Янки Купалы» государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси»:
Калі ён ляжаў у шпіталі ў Растове, то чытаў чацвёртую кнігу Шолахава «Ціхі Дон». Вельмі любіў ён гэты твор. Можа, гэты твор асабліва натхніў яго.

На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте?-16

Николай Метлицкий, поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
Нават на франтах, на дарогах вайны ён насіў у сваім рэчмяшку тамы «Ціхага Дону». І, безумоўна, яму хацелася напісаць і сваю эпапею. Ён тады, можа, яшчэ пра гэта не ўсведамляў, але душа ўжо капіла па нейкіх драбніцах, па нейкіх вось гэтых напружанных, хвалюючых перажываннях свой матэрыял для сваёй эпапеі.

На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте?-19

Елена Сузько, кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусской и русской филологии филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина:
Менавіта падчас Вялікай Айчыннай вайны быў напісаны яго ваенны дзённік, першая кніга. Менавіта падчас гэтай падзеі страшнай, трагічнай для беларускага народа і не толькі для беларускага народа, але і для ўсяго грамадства сусвету, сталі і яго апавяданні, напісаныя ў час вайны.

Жили небогато, и дети с малых лет помогали взрослым. Рассказываем о семье и детстве Ивана Мележа – подробнее здесь.

# Белорусские писатели # общество # Любовь Рубан # Любовь Мележ # Зинаида Дроздова # Николай Метлицкий # Елена Сузько # Леонид Брежнев # Фотофакт

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