На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте?

Говоря об Иване Мележе, белорусском советском прозаике, драматурге, народном писателе Белорусской ССР, прежде всего вспоминается его масштабное произведение «Люди на болоте». Однако творческое наследие писателя широко и многогранно. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем, кто же первым увидел у молодого автора задатки таланта и благословил его на литературную деятельность, какое название мог получить его самый известный роман и как сохраняется память о народном писателе в его родной деревне. К 100-летию народного писателя.

После неудачной попытки поступить в институт Иван Мележ год отработал в Хойницком райкоме комсомола. Со второй попытки в 1939 году он поступил в Московский институт философии, литературы и истории.