Жильцы решили сами купить оборудование для детской площадки: нужно ли согласовывать установку с ЖЭС?

Новости Беларуси. Если вдруг мамы-папы решат сами собрать деньги и обустроить детскую площадку: нужно ли согласовывать это с администрацией, рассказали в программе «Большой город».
Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Установить там, где захотелось, это невозможно. Потому что в первую очередь это безопасность детей. Не устанавливается вблизи контейнерной площадки, вблизи движения машин. Также под детским игровым комплексом не должно находиться инженерное оборудование.
Для установки лучше обратиться в ближайшую ЖЭС, а они уже сами согласуют и определяют оптимальные места установки детского игрового оборудования.
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