Прямой эфир

Жильцы решили сами купить оборудование для детской площадки: нужно ли согласовывать установку с ЖЭС?

13 марта 2018 09:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Если вдруг мамы-папы решат сами собрать деньги и обустроить детскую площадку: нужно ли согласовывать это с администрацией, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Установить там, где захотелось, это невозможно. Потому что в первую очередь это безопасность детей. Не устанавливается вблизи контейнерной площадки, вблизи движения машин. Также под детским игровым комплексом не должно находиться инженерное оборудование.
Для установки лучше обратиться в ближайшую ЖЭС, а они уже сами согласуют и определяют оптимальные места установки детского игрового оборудования.

Уборку в подъездах сократили – грязи стало больше. Что предлагают коммунальщики?

Как работает снегоплавильный пункт в Минске: фотофакт

«Район тихий, чистый, зелёный»: плюсы и минусы жизни в Курасовщине

В 11-ой больнице построят хирургический корпус и обновят реабилитационный: когда начнётся реконструкция?

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Виталий Смирнов

Другие новости рубрики

Все новости
«Если это лежачие больные, то приходится нести по сугробам». Могилёв утонул в снегу
13 марта 2018 09:06

«Если это лежачие больные, то приходится нести по сугробам». Могилёв утонул в снегу

Александр Лукашенко поздравил с 25-летием Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане
13 марта 2018 08:47

Александр Лукашенко поздравил с 25-летием Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане

Паром, который обеспечит переправу в Житковичском районе, готов к спуску на воду
13 марта 2018 08:29

Паром, который обеспечит переправу в Житковичском районе, готов к спуску на воду