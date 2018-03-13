Прямой эфир

«Район тихий, чистый, зелёный»: плюсы и минусы жизни в Курасовщине

13 марта 2018 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Большой город» отправились в южные рубежи Минска. Столичная жизнь Курасовщины началась в 60-70-е годы. Тогда отдаленный от центра микрорайон был зеленым островом средь городского аэропорта, железной дороги, МКАДа и промзоны. Сегодня это повзрослевший район, но с динамичным укладом и современным стилем.

Небольшой Октябрьский избирательный округ  № 17: здесь числится 20 тысяч 388 человек.

На местный рынок изучить народное мнение отправились корреспонденты СТВ. Разведываем: как живут на районе и что волнует жителей Курасовщины.

Жительница района Курасовщина, г. Минск:
Чудесно живется, район спальный, тихий, чистый зеленый. Для нас все проблемы уже решены.

Предпринимательница Светлана в бизнесе уже 20 лет. Хоть и живет она в диаметрально другой части столицы – Зеленом луге, но в разряд местных уже перешла как 5 лет. От белорусского кутюр наряжает модниц района. 

«Район тихий, чистый, зелёный»: плюсы и минусы жизни в Курасовщине-1

Светлана Титова, предприниматель:
В общем-то мы довольны. Если я хорошо обслужила одного, значит, ко мне придут все.

Местный рынок – как индикатор благосостояния и знак качества торгового пассажа «все для клиентов».

Эдакий народный супермаркет под открытым небом, для тех, кто любит отовариться по старинке на базаре.

«Район тихий, чистый, зелёный»: плюсы и минусы жизни в Курасовщине-4

Алексей Судник, начальник Курасовщинского рынка:
Поставлены новые фруктовые ряды. Это сделано для того, чтобы у торгующих было больше возможностей реализовать свою продукцию. Произведена установки камер видеонаблюдения. Также утвержден проект, и через месяц мы приступаем к капитальному ремонту санузлов.
Вера Петровна – из местных. В зимний сезон готова усладить жизнь медом с собственных пасек.

«Район тихий, чистый, зелёный»: плюсы и минусы жизни в Курасовщине-6

Вера Петровна, продавец:
Все хорошо, все нормально тихо-спокойно живем. Депутата местного знаем.
Молодая мама, жительница района Курасовщина, г. Минск:
Есть вопросы по поводу оплаты общежития – очень большая оплата за комнату. Мы живем здесь от Интеграла. За небольшую комнату 18м. мы платим 150 рублей. Там прописаны четыре человека. Но мы маленькие люди и ничего решить не можем.

Не обращались к депутату. Все молчат, никто никуда не идет.

«Район тихий, чистый, зелёный»: плюсы и минусы жизни в Курасовщине-9

И как выяснится позже, проблемы бездеятельной молодой мамы уже на контроле администрации района.

Жильцы решили сами купить оборудование для детской площадки: нужно ли согласовывать установку с ЖЭС?

Уборку в подъездах сократили – грязи стало больше. Что предлагают коммунальщики?

Как работает снегоплавильный пункт в Минске: фотофакт

В 11-ой больнице построят хирургический корпус и обновят реабилитационный: когда начнётся реконструкция?

# общество # Районы Минска # Алексей Судник

Другие новости рубрики

Все новости
Как работает снегоплавильный пункт в Минске: фотофакт
13 марта 2018 09:40

Как работает снегоплавильный пункт в Минске: фотофакт

Уборку в подъездах сократили – грязи стало больше. Что предлагают коммунальщики?
13 марта 2018 09:33

Уборку в подъездах сократили – грязи стало больше. Что предлагают коммунальщики?

Жильцы решили сами купить оборудование для детской площадки: нужно ли согласовывать установку с ЖЭС?
13 марта 2018 09:30

Жильцы решили сами купить оборудование для детской площадки: нужно ли согласовывать установку с ЖЭС?