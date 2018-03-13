«Район тихий, чистый, зелёный»: плюсы и минусы жизни в Курасовщине

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Большой город» отправились в южные рубежи Минска. Столичная жизнь Курасовщины началась в 60-70-е годы. Тогда отдаленный от центра микрорайон был зеленым островом средь городского аэропорта, железной дороги, МКАДа и промзоны. Сегодня это повзрослевший район, но с динамичным укладом и современным стилем.

Небольшой Октябрьский избирательный округ № 17: здесь числится 20 тысяч 388 человек.

На местный рынок изучить народное мнение отправились корреспонденты СТВ. Разведываем: как живут на районе и что волнует жителей Курасовщины.

Жительница района Курасовщина, г. Минск:

Чудесно живется, район спальный, тихий, чистый зеленый. Для нас все проблемы уже решены.

Предпринимательница Светлана в бизнесе уже 20 лет. Хоть и живет она в диаметрально другой части столицы – Зеленом луге, но в разряд местных уже перешла как 5 лет. От белорусского кутюр наряжает модниц района.