Уборку в подъездах сократили – грязи стало больше. Что предлагают коммунальщики?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» выясняем, как можно решить проблему большого количества нареканий со стороны жильцов по поводу уборки в подъездах.

За счет сокращения данной статьи произошло удешевление общей стоимости жировки. Однако, как оказалось – выгода весьма сомнительна. Ведь общие места пользования убирают сейчас едва ли не раз в месяц, а в сезон слякоти и дождей, требуется мыть подъезд гораздо чаще.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В счет-извещениях всех жителей города Минка – мы оплачиваем эту услугу. Она максимальная, которая может быть применена – это 53 копейки в 2017 году, в 2016 – 56 коп. В зависимости от стоимости данной услуги, определяется график периодичности уборки. Конечно, мы обратили внимание, что наиболее загрязняемые места в подъезде – это первый этаж. Как правило, у нас там ежедневная уборка.

В зависимости от поступающих средств жителей, мы убираем раз в месяц – влажная, раз в месяц – сухая.

Да, наверное, этого не достаточно при таких погодных условиях, но это то минимальное требование, которое определено сегодня законодательством. Но самое главное, что у всех жителей Минска есть выбор (и это тоже определено нормативными документами): они могут сами организоваться и проводить уборку, хоть ежедневно. Более того, по желанию жителей дома, мы готовы выполнять эту работу в любое удобное время, можно и коврики постелить в подъезде.

Жильцы решили сами купить оборудование для детской площадки: нужно ли согласовывать установку с ЖЭС?

Как работает снегоплавильный пункт в Минске: фотофакт

«Район тихий, чистый, зелёный»: плюсы и минусы жизни в Курасовщине

В 11-ой больнице построят хирургический корпус и обновят реабилитационный: когда начнётся реконструкция?