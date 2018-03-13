В 11-ой больнице построят хирургический корпус и обновят реабилитационный: когда начнётся реконструкция?

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Большой город» направились к депутату Октябрьского избирательного округа № 17.

Казачёнок Жанна Викторовна работает главным врачом 11- ой городской больницы. Ведет прием по депутатским вопросам по адресу: ул. Корженевского, 4, (приемная больницы) – 1-й, 3-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00 (тел.: 225-88-27).

Жанна Казачёнок, главный врач 11-ой городской клинической больницы Минска, депутат Минского городского Совета депутатов по Октябрьскому избирательному округу № 17:

Неожиданная такая история: пришла ко мне избирательница 77 лет, экстравагантная женщина такая, сказала, что работала стюардессой. Сказала, что очень рада, что меня выбрали на второй срок. Подарила мне такой еженедельник. Где сама вырезала мою фотографию. Это, конечно, очень приятно, но накладывает очень большую ответственность.

В эту клинику она пришла работать 10 лет назад. Почти целое столетие здесь охраняли здоровье железнодорожников медицинские работники Белорусской магистрали. В 2007 году ведомственный лазарет стал городским.

Жанна Казачёнок: Я понимала, что, будучи депутатом, смогу больше помочь по укреплению материально-технической базы, улучшить доступность медпомощи и качество. Я должна стремиться к улучшению условий работы, условий пребывания пациентов. В больнице десяток операционных, в год проводят 10 тысяч операций. А хирургическое отделение – одно из самых интенсивно работающих в городе. В обновленном отделении оперативного блока решают скальпелем и малоинвазивным способом, то есть буквально точечно без разрезов, проблемы с грыжей, желчекаменными болезнями, флебологией. Акцент и на челюстно-лицевую хирургию, микрохирургию глаза и ЛОР-профиль.

Своеобразная фишка – оказание медико-социальной и реабилитационной помощи. Здесь взрослых пациентов фактически учат ходить заново.

Реабилитация – одно из самых перспективных направлений развития больницы. Причем, для каждого человека разрабатывают комплексную программу восстановления. Кстати, родственников также обучают специальным методикам.

Елена Ракова, пациентка 11-ой городской клинической больницы Минска:

Желание бороться за свою жизнь, поэтому нужно внимание – этого здесь хватает. Медперсонал. Хотелось бы, чтобы условия были получше. Олег Филипчик, пациент 11-ой городской клинической больницы Минска:

Содержание услуг выросло. Чувствуется и отношение, и профессионализм людей, желание помогать и работать. Но форма здесь порой отстает. За метафорой пациента завуалирована реальность. С 70-х здесь наводили лишь «косметический» лоск и техническое перевооружение современным оборудованием. Реконструкция госпиталя уже намечена на этот депутатский срок.



Жанна Казачёнок:

Наша реконструкция включает два этапа: строительство нового корпуса – это хирургический корпус и реконструкция старого – это реабилитационный корпус. Это будет с современными технологиями оказания реабилитационной помощи, с учебными классами.

…и тут же она отправляет свой белый халат на вешалку и направляется в люди. 76 дом по улице Казинца, пожалуй, пока последний дом, в котором требовался капитальный ремонт. 15-подъездное здание «одели» в термошубу. Жанна Казачёнок:

Любой вопрос, который адресуется службе от депутата, получает такое быстрое реагирование. Не люблю откладывать дела в долгий ящик, я решаю все дела с ходу, эта черта, которая не позволяет расслабиться. Минчанка:

Капремонт длился ровно 3 года. Состояние было плачевное. Сейчас от новостроек отличается только планировкой. Лифт новый. Предвыборные обещания, воплощенные в реальность: в мае 2017 года открылась модернизированная железнодорожная станция. Рельсы разделяли два района столицы. И порой дорога через весьма оживленную магистраль становилась настоящей полосой испытаний. Жители города перебирались с риском для жизни.