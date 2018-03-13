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Паром, который обеспечит переправу в Житковичском районе, готов к спуску на воду

13 марта 2018 08:29
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Новости Беларуси. На Пинском судоремонтном заводе завершено строительство конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паром, который обеспечит переправу в Житковичском районе, готов к спуску на воду-1

Паром решили строить на базе судна технического флота, которое пришлось модернизировать. За один рейс на нем можно перемещать до 50 пассажиров, а также два десятка легковых автомобилей.

Паром, который обеспечит переправу в Житковичском районе, готов к спуску на воду-4

Напомним, треснувший в конце 2017 года мост был главной транспортной артерией в регионе. Именно по нему жители Житковичей ежедневно ездили работать на крупнейшие предприятия, расположенные на правом берегу реки, в частности в Турове.

Паром, который обеспечит переправу в Житковичском районе, готов к спуску на воду-7

Ситуация сложилась настолько серьезной, что оказалась в центре внимания Президента. Глава государства поручил чиновникам оперативно решить проблему.

# общество # Фотофакт # Мосты Беларуси

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