Паром, который обеспечит переправу в Житковичском районе, готов к спуску на воду

Новости Беларуси. На Пинском судоремонтном заводе завершено строительство конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паром решили строить на базе судна технического флота, которое пришлось модернизировать. За один рейс на нем можно перемещать до 50 пассажиров, а также два десятка легковых автомобилей.

Напомним, треснувший в конце 2017 года мост был главной транспортной артерией в регионе. Именно по нему жители Житковичей ежедневно ездили работать на крупнейшие предприятия, расположенные на правом берегу реки, в частности в Турове.