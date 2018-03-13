Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил с 25-летием Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане

13 марта 2018 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Памятная дата: 25 лет со дня образования отмечает Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С почетной датой объединение поздравил Александр Лукашенко. «Много лет в горячей точке планеты советские военнослужащие показывали истинный пример верности и служения Родине. Пережив суровые испытания, бывшие однополчане сплотились для сохранения памяти о мужестве и героизме наших ребят, взаимной помощи и поддержки. Имея заслуженный авторитет, вы вносите значительный вклад в сохранение единства и согласия в обществе, воспитание молодого поколения, по праву считаетесь преемниками боевой славы ветеранов Великой Отечественной войны», – говорится в поздравлении.

# общество # Ветеран войны # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Паром, который обеспечит переправу в Житковичском районе, готов к спуску на воду
13 марта 2018 08:29

Паром, который обеспечит переправу в Житковичском районе, готов к спуску на воду

«Момент был приятный, когда приезжала Мирей Матьё». Как учитель французского языка стал швейцаром
13 марта 2018 07:27

«Момент был приятный, когда приезжала Мирей Матьё». Как учитель французского языка стал швейцаром

Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось
13 марта 2018 06:43

Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось