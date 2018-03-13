Александр Лукашенко поздравил с 25-летием Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане

Новости Беларуси. Памятная дата: 25 лет со дня образования отмечает Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С почетной датой объединение поздравил Александр Лукашенко. «Много лет в горячей точке планеты советские военнослужащие показывали истинный пример верности и служения Родине. Пережив суровые испытания, бывшие однополчане сплотились для сохранения памяти о мужестве и героизме наших ребят, взаимной помощи и поддержки. Имея заслуженный авторитет, вы вносите значительный вклад в сохранение единства и согласия в обществе, воспитание молодого поколения, по праву считаетесь преемниками боевой славы ветеранов Великой Отечественной войны», – говорится в поздравлении.