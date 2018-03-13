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Как работает снегоплавильный пункт в Минске: фотофакт

13 марта 2018 09:40
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Новости Беларуси. В круглосуточный режим работы перешел пока единственный в Беларуси снегоплавильный пункт. В программе «Большой город» показали, как станция обслуживает три района Минска.

Как работает снегоплавильный пункт в Минске: фотофакт-1

Только за одни снежные сутки здесь установили новый рекорд, расплавив около 9 тысяч кубических метров снега. Это улов более чем с 700 МАЗов. Александр Кудрицкий, заместитель начальника производства УП «Минскводоканал»:
Производится выгрузка в сепараторы и дробилки, где снежная масса измельчается и поступает дальше в сплавную камеру и там за счет тепла канализационных стоков происходит таяние снега. В среднем за сутки мы принимаем на данном этапе порядки 500-600 машин.

Как работает снегоплавильный пункт в Минске: фотофакт-3

Как работает снегоплавильный пункт в Минске: фотофакт-5

Как работает снегоплавильный пункт в Минске: фотофакт-7

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# общество # Снегопады

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