Как работает снегоплавильный пункт в Минске: фотофакт

Новости Беларуси. В круглосуточный режим работы перешел пока единственный в Беларуси снегоплавильный пункт. В программе «Большой город» показали, как станция обслуживает три района Минска.
Новости Беларуси. В круглосуточный режим работы перешел пока единственный в Беларуси снегоплавильный пункт. В программе «Большой город» показали, как станция обслуживает три района Минска.
Только за одни снежные сутки здесь установили новый рекорд, расплавив около 9 тысяч кубических метров снега. Это улов более чем с 700 МАЗов. Александр Кудрицкий, заместитель начальника производства УП «Минскводоканал»:
Производится выгрузка в сепараторы и дробилки, где снежная масса измельчается и поступает дальше в сплавную камеру и там за счет тепла канализационных стоков происходит таяние снега. В среднем за сутки мы принимаем на данном этапе порядки 500-600 машин.
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