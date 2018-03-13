«Если это лежачие больные, то приходится нести по сугробам». Могилёв утонул в снегу

Новости Беларуси. Больше недели прошло после обильных снегопадов в Беларуси. Погода уходит в весенний плюс, однако снега во дворах еще хватает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на горячую линию СТВ поступило сразу несколько обращений от жителей Могилева. Люди сами берут в руки лопаты. Говорят, помощи от коммунальных служб ждать не приходится. Нелегко приходится и водителям спецтранспорта.

Игорь Козловский, водитель скорой медицинской помощи:

В любом дворе где стал, там и забуксовал. Пока машина еще едет – едешь. А где стал, она провалилась.

Ольга Галинская, фельдшер скорой медицинской помощи:

Водитель откапывается, приходится с больными идти далеко до машины. Если же это лежачие больные, то приходится нести по сугробам. Это вообще какой-то кошмар! Невозможно работать.

Виктория Ермоленко, водитель такси:

Ужасно! Дороги не чистят. Проехать иногда до адресу вообще невозможно. Просим людей, чтобы выходили на дорогу. У нас и бамперы теряли люди, и запчасти теряли.