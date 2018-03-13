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«Если это лежачие больные, то приходится нести по сугробам». Могилёв утонул в снегу

13 марта 2018 09:06
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Новости Беларуси. Больше недели прошло после обильных снегопадов в Беларуси. Погода уходит в весенний плюс, однако снега во дворах еще хватает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если это лежачие больные, то приходится нести по сугробам». Могилёв утонул в снегу-1

Так, на горячую линию СТВ поступило сразу несколько обращений от жителей Могилева. Люди сами берут в руки лопаты. Говорят, помощи от коммунальных служб ждать не приходится. Нелегко приходится и водителям спецтранспорта.

«Если это лежачие больные, то приходится нести по сугробам». Могилёв утонул в снегу-4

Игорь Козловский, водитель скорой медицинской помощи:
В любом дворе где стал, там и забуксовал. Пока машина еще едет – едешь. А где стал, она провалилась.

«Если это лежачие больные, то приходится нести по сугробам». Могилёв утонул в снегу-7

Ольга Галинская, фельдшер скорой медицинской помощи:
Водитель откапывается, приходится с больными идти далеко до машины. Если же это лежачие больные, то приходится нести по сугробам. Это вообще какой-то кошмар! Невозможно работать.

«Если это лежачие больные, то приходится нести по сугробам». Могилёв утонул в снегу-10

Виктория Ермоленко, водитель такси:
Ужасно! Дороги не чистят. Проехать иногда до адресу вообще невозможно. Просим людей, чтобы выходили на дорогу. У нас и бамперы теряли люди, и запчасти теряли.

«Если это лежачие больные, то приходится нести по сугробам». Могилёв утонул в снегу-13

По словам представителей коммунальных служб, на расчистку дорог в городе брошены все силы. Однако, серьезным подспорьем в этом деле была бы помощь самих могилевчан. Ведь на милость природы полагаться пока не приходится: к концу недели синоптики вновь обещают снег и мороз.

«Если это лежачие больные, то приходится нести по сугробам». Могилёв утонул в снегу-16

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Игорь Козловский # Ольга Галинская # Виктория Ермоленко

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