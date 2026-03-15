Новости по тегу #Ольга Драпей

В ней будет все: от даты рождения и вакцинации до номера чипа и данных хозяина. Доступ к информации – в личном кабинете владельца.
Цель этой акции – экологическая утилизация новогодних деревьев, переработка их в полезную щепу.
«В 2025 году заменено 2 597 единиц детского игрового оборудования, но акцентным стала установка детских игровых комплексов», – рассказала Ольга Драпей.
Тишина ухоженного двора, прохлада тенистого сквера, безупречная чистота подъезда и широких столичных проспектов – это то, что создают и поддерживают годами. В Минске вот уже более 15 лет проходит конкурс «Лучший район в сфере ЖКХ», где побеждает не сильнейший, а самый креативный и заботливый.
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