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Новости по тегу #Ольга Драпей

В Минске разрабатывают уникальную цифровую базу данных животных – в чем ее преимущество?
15 марта 2026 17:31

В Минске разрабатывают уникальную цифровую базу данных животных – в чем ее преимущество?

«Ёлки в щепки!» Как подарить вторую жизнь новогодней красавице? Рассказали в ЖКХ
23 января 2026 08:14

«Ёлки в щепки!» Как подарить вторую жизнь новогодней красавице? Рассказали в ЖКХ

Более 2000 рабочих поддерживают чистоту столицы ежедневно – замгендиректора минского ЖКХ
03 ноября 2025 10:00

Более 2000 рабочих поддерживают чистоту столицы ежедневно – замгендиректора минского ЖКХ

Минчане выбирают лучший район Минска в сфере ЖКХ – итоги объявят на День города
05 сентября 2025 18:48

Минчане выбирают лучший район Минска в сфере ЖКХ – итоги объявят на День города

«Тема текущего ремонта волнительна для каждого». В Минске открылась школа ЖКХ
18 апреля 2022 16:23

«Тема текущего ремонта волнительна для каждого». В Минске открылась школа ЖКХ

Женщины в Минске вышли на улицы, чтобы самостоятельно отремонтировать оборудование на детских площадках
30 мая 2021 18:29

Женщины в Минске вышли на улицы, чтобы самостоятельно отремонтировать оборудование на детских площадках

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?
02 февраля 2020 17:09

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?
12 января 2020 17:20

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?