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Женщина, которая вышла к Лукашенко на МЗКТ в 2020-м: всё ещё работаю – я же ничего такого не сказала

08 августа 2024 16:16
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Женщина, которая вышла к Лукашенко на МЗКТ в 2020-м: всё ещё работаю – я же ничего такого не сказала-1

Наталья Козырь, кладовщик участка по ремонту технологической оснастки экспериментального цеха МЗКТ:
У меня многие по сей день спрашивают: что с тобой, ты работаешь? Я говорю: я работаю. Я же ничего такого не сказала. Я никогда не обидела нашего Президента, наш народ. Я понимаю, что, допустим, в тот момент он был прав. Мне стало обидно, что моя дочка попала. Да, не в то время, не в тот час.

Было страшно, но я ему благодарна! Как живет белоруска, которая вышла к Лукашенко на МЗКТ в 2020-м? Читать здесь.

# общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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