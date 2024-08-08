Женщина, которая вышла к Лукашенко на МЗКТ в 2020-м: всё ещё работаю – я же ничего такого не сказала

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Наталья Козырь, кладовщик участка по ремонту технологической оснастки экспериментального цеха МЗКТ:

У меня многие по сей день спрашивают: что с тобой, ты работаешь? Я говорю: я работаю. Я же ничего такого не сказала. Я никогда не обидела нашего Президента, наш народ. Я понимаю, что, допустим, в тот момент он был прав. Мне стало обидно, что моя дочка попала. Да, не в то время, не в тот час.