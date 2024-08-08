Игорь Петришенко ознакомился с ходом подготовки школ Пинска к новому учебному году

Подготовка школ к новому учебному году на контроле правительства Беларуси. 8 августа у вице-премьера Игоря Петришенко состоялся предметный и конкретный разговор по степени готовности учреждений образования и материально-технической базы к новому учебному году в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На капитальный и текущий ремонт в городе, который входит в категорию с численностью населения 80+, выделили порядка 6 миллионов рублей. Частичные разрушения стен, многочисленные трещины, старая столярка. Средняя школа № 3 в Пинске насчитывает 80 лет, а нынешнее здание 1963 года постройки экстренно нуждалось в капитальном ремонте. Чтобы привести его в надлежащий вид, понадобилось порядка 700 тысяч рублей. Основную часть работ уже выполнили, завершить планируют к 20 августа. Дата определена окончательной для получения паспортов готовности.

Татьяна Кравцова, директор средней школы № 3 города Пинска:

Стены возводились абсолютно новые, стяжки, укрепления, замена оконных блоков, дверей, внутренние работы, отделочные работы, замена плитки, сантехнического оборудования одного крыла. Поэтому все это сейчас и сделали работники. Также, начиная с апреля и заканчивая маем, проведен ремонт актового зала.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Были определенные отставания, но они не препятствуют завершению работ, подготовке школ к новому учебному году и получению паспортов готовности. Работа проводится на системной основе. И мы увидели, что здесь идет с определенным отставанием по реализации отдельных элементов плана, но тем не менее те отставания, которые должны быть завершены до 1 августа, в короткий период времени будут довыполнены.