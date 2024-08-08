«Эти стены – национальное достояние». Под Минском нашли артефакты, которых нет во всей Восточной Европе

Когда и как зарождалась белорусская столица? По мнению ученых, история города началась задолго до первого упоминания о нем в 1067 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь этой гипотезе есть подтверждение. На раскопках в деревне Городище обнаружены деревянные укрепительные сооружения, которые некогда окружали древний Минск.

Анализ фрагментов показал: такие стены возводили не позднее X века. Данная находка подтверждает и то, что город раньше действительно располагался на реке Менке, а впоследствии был перенесен на Немигу. Битва на ней в XI веке – и есть первое упоминание Минска в летописях. По словам экспертов, фрагменты так хорошо сохранившихся деревянных стен – уникальный артефакт.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси:

Уже несколько сотен находок из метала, стекла, камня и несколько тысяч фрагментов керамики, битой посуды. В основном это X-XI век. Здесь в прекрасной сохранности остались древо-земляные укрепления, которые были первоначальной стеной Менска. Эти стены – национальное достояние, потому что нигде такой сохранности в Восточной Европе ничего подобного нет.