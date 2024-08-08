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«Эти стены – национальное достояние». Под Минском нашли артефакты, которых нет во всей Восточной Европе

08 августа 2024 14:29
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Когда и как зарождалась белорусская столица? По мнению ученых, история города началась задолго до первого упоминания о нем в 1067 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь этой гипотезе есть подтверждение. На раскопках в деревне Городище обнаружены деревянные укрепительные сооружения, которые некогда окружали древний Минск.

«Эти стены – национальное достояние». Под Минском нашли артефакты, которых нет во всей Восточной Европе-1

Анализ фрагментов показал: такие стены возводили не позднее X века. Данная находка подтверждает и то, что город раньше действительно располагался на реке Менке, а впоследствии был перенесен на Немигу. Битва на ней в XI веке – и есть первое упоминание Минска в летописях. По словам экспертов, фрагменты так хорошо сохранившихся деревянных стен – уникальный артефакт.

«Эти стены – национальное достояние». Под Минском нашли артефакты, которых нет во всей Восточной Европе-4

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси:
Уже несколько сотен находок из метала, стекла, камня и несколько тысяч фрагментов керамики, битой посуды. В основном это X-XI век. Здесь в прекрасной сохранности остались древо-земляные укрепления, которые были первоначальной стеной Менска. Эти стены – национальное достояние, потому что нигде такой сохранности в Восточной Европе ничего подобного нет.

«Эти стены – национальное достояние». Под Минском нашли артефакты, которых нет во всей Восточной Европе-7

Благодаря такой сохранности стен через несколько лет на месте работ начнется строительство музея. Бревна с мест раскопок перевезли в Гомель, где их законсервируют. Работы в Городище начались еще в 2022-м. За два года исследовали 900 квадратных метров.

# Археология # общество

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