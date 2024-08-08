МИД дал рекомендации белорусам по посещению Израиля
Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует гражданам по возможности отказаться от посещения Израиля в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Во внешнеполитическом ведомстве призывают принимать решение о поездке в эту страну только исходя из развития текущей обстановки в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гражданам Беларуси, проживающим или находящимся в настоящее время в Израиле, необходимо следовать рекомендациям израильских властей, а также соблюдать правила личной безопасности, обратили внимание в министерстве. При необходимости наши соотечественники могут обратиться за помощью в посольство нашей страны в Тель-Авиве.
Телефон для связи – на экране. Звонки принимают круглосуточно.
Ситуация в регионе накалена до предела. К очередной эскалации конфликта между Израилем и Ираном привело убийство главы политического крыла ХАМАС в Тегеране. Вновь активизировались и столкновения на ливанской границе. Израиль готовится к нападению со стороны Ирана и ливанской группировки «Хезболлы». В Тель-Авиве опасаются открытия нового фронта на севере. В связи с происходящим несколько дней назад белорусский МИД также рекомендовал нашим гражданам воздержаться от поездок в Ливан.