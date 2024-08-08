МИД дал рекомендации белорусам по посещению Израиля

Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует гражданам по возможности отказаться от посещения Израиля в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Во внешнеполитическом ведомстве призывают принимать решение о поездке в эту страну только исходя из развития текущей обстановки в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданам Беларуси, проживающим или находящимся в настоящее время в Израиле, необходимо следовать рекомендациям израильских властей, а также соблюдать правила личной безопасности, обратили внимание в министерстве. При необходимости наши соотечественники могут обратиться за помощью в посольство нашей страны в Тель-Авиве.

Телефон для связи – на экране. Звонки принимают круглосуточно.