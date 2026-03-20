В Минске перекрыли канал незаконной миграции

Минская милиция перекрыла канал незаконной миграции. В столице задержали 2 белорусов и иностранца, которые организовали преступную схему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

46-летние директор и менеджер фирмы по аренде квартир предоставляли жилье иностранцам по стоимости в 4-5 раз выше рыночной. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, после получения денег за свои услуги, фигуранты вынуждали жильцов покинуть квартиры под угрозой проверки правоохранителями, или же находили иной предлог для выселения. Оплату клиентам не возвращали.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

Мигранты использовали территорию нашей страны для временного проживания и нелегального трудоустройства. В поиске клиентов злоумышленникам помогал 51-летний гражданин Южно-Азиатского региона, за что получал вознаграждение. На принадлежащие фирме 4 квартиры, счета, а также автомобиль одного из фигурантов наложен арест. Следователями возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалы депортированы. Устанавливаются иные участники преступной схемы.