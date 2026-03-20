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В Минске перекрыли канал незаконной миграции

20 марта 2026 10:40
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Минская милиция перекрыла канал незаконной миграции. В столице задержали 2 белорусов и иностранца, которые организовали преступную схему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске перекрыли канал незаконной миграции-2

46-летние директор и менеджер фирмы по аренде квартир предоставляли жилье иностранцам по стоимости в 4-5 раз выше рыночной. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, после получения денег за свои услуги, фигуранты вынуждали жильцов покинуть квартиры под угрозой проверки правоохранителями, или же находили иной предлог для выселения. Оплату клиентам не возвращали.

В Минске перекрыли канал незаконной миграции-4

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
Мигранты использовали территорию нашей страны для временного проживания и нелегального трудоустройства. В поиске клиентов злоумышленникам помогал 51-летний гражданин Южно-Азиатского региона, за что получал вознаграждение. На принадлежащие фирме 4 квартиры, счета, а также автомобиль одного из фигурантов наложен арест. Следователями возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалы депортированы. Устанавливаются иные участники преступной схемы.

В Минске перекрыли канал незаконной миграции-6

Беларусь открыта для гостей из других стран. При этом правоохранители следят за соблюдением миграционного законодательства.

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# МВД Беларуси

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