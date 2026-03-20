Лучший выбор для здоровья! В НАН рассказали всю правду о безопасности современного рапсового масла

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Пчельникова, научный сотрудник отдела технологии кондитерской и масложировой продукции Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.

Больше, чем просто масло. Что таится в каждой капле рапсового масла и другие секреты.

Юрий Царев, ведущий:

Расскажите с научной точки зрения, что же такое рапсовое масло и чем оно круто.

Анна Пчельникова, научный сотрудник отдела технологий кондитерской и масложировой продукции НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

Могу вам со всей ответственностью заявить, что, с научной точки зрения, альтернативы нашему рапсовому маслу по пищевой ценности, среди наиболее потребляемых масел в Республике Беларусь, возьмем такое, как подсолнечное, оливковое у нас наиболее потребляемое, нет.