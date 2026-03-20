Лучший выбор для здоровья! В НАН рассказали всю правду о безопасности современного рапсового масла
Больше, чем просто масло. Что таится в каждой капле рапсового масла и другие секреты.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Пчельникова, научный сотрудник отдела технологии кондитерской и масложировой продукции Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.
Юрий Царев, ведущий:
Расскажите с научной точки зрения, что же такое рапсовое масло и чем оно круто.
Анна Пчельникова, научный сотрудник отдела технологий кондитерской и масложировой продукции НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:
Могу вам со всей ответственностью заявить, что, с научной точки зрения, альтернативы нашему рапсовому маслу по пищевой ценности, среди наиболее потребляемых масел в Республике Беларусь, возьмем такое, как подсолнечное, оливковое у нас наиболее потребляемое, нет.
В Беларуси к концу 2026-го планируют удвоить долю рапсового масла на полках магазинов.
Анна Пчельникова:
На самом деле, основная ценность рапсового масла – в большом количестве полиненасыщенных кислот, жирных кислот, в том числе так называемых незаменимых жирных кислот. Кроме того, в ней содержится мононенасыщенная олеиновая кислота. До 60 %. Иногда очень обидно, что многие потребители, выбирая масло в магазине, руководствуются не научными фактами, а сведениями, например, из тех же социальных сетей.
Анна Пчельникова:
Многие считают, что оно вредное и даже токсичное. Потому что в интернете гуляют сведения о том, что рапсовое масло – это техническое масло. В нем большое содержание так называемой эруковой кислоты. Хотя на самом деле эти сведения относятся еще к 60-70 годам прошлого века. Сейчас в Республике Беларусь семенной фонд рапса представлен только двунулевыми сортами. Именно пищевыми. Безэруковые и низкоглюкозинолатные сорта. Поэтому у нас высокое качество нашего масла.
В Беларуси стартовал масштабный промопроект «Коллеги по омеге».
Анна Пчельникова:
Те сорта, которые выводятся в Республике Беларусь, не генетически модифицированные, выводятся с помощью классических методов селекции. Наше рапсовое масло можно использовать даже в питании детей раннего возраста, от 1 до 3 лет. То есть это говорит о его высоком качестве и безопасности.
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