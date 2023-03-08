Женщина года, мама и спортсменка. Чем белоруску привлекла служба в МЧС?

По улицам расплывается аромат цветов. 8 Марта не только Беларусь, но и весь мир отмечает Международный женский день. Этот праздник у всех ассоциируется с цветами и подарками, а ведь каких-то 100 лет назад в этот день представительницы прекрасной половины человечества боролись за свои права. О том, какая она, современная женщина, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какая же она – современная женщина? Это женщина, которая уравнялась в правах и возможностях с мужчинами, взяла на себя ответственность за собственную судьбу, при этом не ушла от своих прямых обязанностей – домашнего очага, ведения хозяйства. Мне кажется, Наталья, это все про вас. Как вы пришли в службу спасателей?

Наталья Бондаренко, младший инспектор пожарно-профилактической части № 41 г. Минска:

Я преподаватель, свою жизнь связывала со спортом, тренировала детей, работала тренером. Получила педагогическое физкультурное образование. Мне очень нравилось, работала со взрослым населением как инструктор. Играла, бегала, организовывала команды, соревнования. У меня была близкая подруга, которая поступила в Университет МЧС. Я всегда смотрела на нее где-то с восхищением, где-то с непониманием. Потому что все-таки это силовая структура, где обязывает вести себя по-должному, есть свои законы, уставы. Для меня было сложно понять, как это происходит. Волей случая я потом уже в Минске попала… Я работала в детском садике. Алеся Лакина:

Как волей случая, как это могло произойти? Что за случай такой? Вы шли мимо, увидели красивую форму, зашли в какое-то помещение? Наталья Бондаренко:

Нет, просто у меня знакомые-спортсмены, с которыми я общалась, тоже в МЧС работали и рассказывали про эту службу. Подруга рассказывала тоже, что это возможность работать, быть полезной в службе, профилактике. И в то же время это та структура, где ценится спорт, без которого я свою жизнь не представляю. Предложили попробовать. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Про таких, как Наталья, говорят: «И спортсменка, и комсомолка». Наталья – женщина года, мама, спортсменка, супруга. Расскажите, все ли вы успеваете?