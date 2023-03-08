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Как совместить семейную жизнь и работу? Вот в чём успех современной женщины

08 марта 2023 18:41
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По улицам расплывается аромат цветов. 8 марта не только Беларусь, но и весь мир отмечает Международный женский день. Этот праздник у всех ассоциируется с цветами и подарками, а ведь каких-то 100 лет назад в этот день представительницы прекрасной половины человечества боролись за свои права. О том, какая она, современная женщина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сейчас в современном мире можно услышать: успешная женщина. Мне кажется, раньше так не говорили. Что же такое успех для женщины? Екатерина, кто такая успешная женщина?

Как совместить семейную жизнь и работу? Вот в чём успех современной женщины-1

Екатерина Шуваева, бизнес-леди:
Успешная женщина – это та, которая для себя определила, что есть ее успех. Потому что кто-то определил, что успех – это благополучная семья, чем больше детей, тем лучше. Это досмотренный, хороший муж, красивый дом, комфорт, уют и никакого стресса, связанного с руководящими должностями работы – такой вариант. Есть другой вариант – женщина определила для себя успешность в том, что она классный руководитель. Она за что бы ни бралась, всего достигает, все может, умеет – это тоже мерило ее успеха. Есть женщина для которой просто кайф совместить семейную жизнь и трудовую какую-то деятельность или бизнес-деятельность, потому что она особого склада характера, особых усилий. Поэтому весь вопрос в том, что для себя женщина определит. Каждый из этих выборов хорош по-своему, и его можно бесконечно уважать.

Как совместить семейную жизнь и работу? Вот в чём успех современной женщины-4

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я для себя определила теорию 30 %. 30 % – это работа, еще 30 – семья и 30 % – время, которое нужно потратить на себя, свою красоту, саморазвитие и 10 % – там уже на все остальное.

Алеся Лакина:
У тебя получается?

Наталья Надольская:
Я стараюсь придерживаться этой формулы.

Алеся Лакина:
У меня не получается.

Наталья Надольская:
Просто, мне кажется, что когда идет перекос в ту или другую сторону, тогда уже начинается недовольство собой.

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# 8 Марта # общество # Алеся Лакина # Екатерина Шуваева # Фотофакт

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