Как совместить семейную жизнь и работу? Вот в чём успех современной женщины

По улицам расплывается аромат цветов. 8 марта не только Беларусь, но и весь мир отмечает Международный женский день. Этот праздник у всех ассоциируется с цветами и подарками, а ведь каких-то 100 лет назад в этот день представительницы прекрасной половины человечества боролись за свои права. О том, какая она, современная женщина, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сейчас в современном мире можно услышать: успешная женщина. Мне кажется, раньше так не говорили. Что же такое успех для женщины? Екатерина, кто такая успешная женщина?

Екатерина Шуваева, бизнес-леди:

Успешная женщина – это та, которая для себя определила, что есть ее успех. Потому что кто-то определил, что успех – это благополучная семья, чем больше детей, тем лучше. Это досмотренный, хороший муж, красивый дом, комфорт, уют и никакого стресса, связанного с руководящими должностями работы – такой вариант. Есть другой вариант – женщина определила для себя успешность в том, что она классный руководитель. Она за что бы ни бралась, всего достигает, все может, умеет – это тоже мерило ее успеха. Есть женщина для которой просто кайф совместить семейную жизнь и трудовую какую-то деятельность или бизнес-деятельность, потому что она особого склада характера, особых усилий. Поэтому весь вопрос в том, что для себя женщина определит. Каждый из этих выборов хорош по-своему, и его можно бесконечно уважать.