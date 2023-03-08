«Мне казалось, это так круто». Белоруска рассказала, почему в детстве мечтала работать на телевидении

По улицам расплывается аромат цветов. 8 марта не только Беларусь, но и весь мир отмечает Международный женский день. Этот праздник у всех ассоциируется с цветами и подарками, а ведь каких-то 100 лет назад в этот день представительницы прекрасной половины человечества боролись за свои права. О том, какая она, современная женщина, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Усова, председатель профсоюзного комитета ЗАО «Столичное телевидение»:

На самом деле, сейчас происходит некая магия и какое-то мое немножко личное откровение, потому что я вспоминаю себя сидящей на советском таком аляпистом ковре перед этим экраном, еще таким телеком кубиком. Мне казалось, там люди из Поднебесной. Не то, что с ними рядом побыть или самой быть в этом телевизоре – это что-то было нереальное. Мне хотелось хотя бы… Я помню девочка в школе говорила: «У меня мама работает на радио». Мне казалось это так круто – у нее мама на радио. У меня уже тогда что-то, по-видимому, отложилось, и мое желание как-то мелкими шагами по чуть-чуть пришло. Я нахожусь на одном из самых популярных телеканалов нашей страны, на одном из самых классных шоу.

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