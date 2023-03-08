«Редкий вид деятельности». Белоруска рассказала, как пришла в медицинский бизнес

По улицам расплывается аромат цветов. 8 марта не только Беларусь, но и весь мир отмечает Международный женский день. Этот праздник у всех ассоциируется с цветами и подарками, а ведь каких-то 100 лет назад в этот день представительницы прекрасной половины человечества боролись за свои права. О том, какая она, современная женщина, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что у вас есть свое дело. Расскажите нам о нем.

Екатерина Шуваева, бизнес-леди:

Я уже около 20 лет работаю в медицинском бизнесе. За 20 лет было несколько направлений – это медицинские расходные материалы, сейчас медицинское оборудование и такой редкий вид деятельности, как генетические исследования. Этими направлениями я занимаюсь. Алеся Лакина:

Как вы к этому пришли? У вас есть медицинское образование, может быть? Почему медицинский бизнес? Екатерина Шуваева:

Да, у меня, во-первых, три высших образования. Первое из них – высшее медицинское. Сложились обстоятельства так в жизни, что практическим врачом я не стала, но медицину не покинула. Поэтому я просто приношу пользу немножко другим способом, чем практическая медицина.