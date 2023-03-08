«Редкий вид деятельности». Белоруска рассказала, как пришла в медицинский бизнес
По улицам расплывается аромат цветов. 8 марта не только Беларусь, но и весь мир отмечает Международный женский день. Этот праздник у всех ассоциируется с цветами и подарками, а ведь каких-то 100 лет назад в этот день представительницы прекрасной половины человечества боролись за свои права. О том, какая она, современная женщина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что у вас есть свое дело. Расскажите нам о нем.
Екатерина Шуваева, бизнес-леди:
Я уже около 20 лет работаю в медицинском бизнесе. За 20 лет было несколько направлений – это медицинские расходные материалы, сейчас медицинское оборудование и такой редкий вид деятельности, как генетические исследования. Этими направлениями я занимаюсь.
Алеся Лакина:
Как вы к этому пришли? У вас есть медицинское образование, может быть? Почему медицинский бизнес?
Екатерина Шуваева:
Да, у меня, во-первых, три высших образования. Первое из них – высшее медицинское. Сложились обстоятельства так в жизни, что практическим врачом я не стала, но медицину не покинула. Поэтому я просто приношу пользу немножко другим способом, чем практическая медицина.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Бизнес ведь открывают многие, можно сказать, миллионы, но не все становятся успешными, единицы. Вы как раз попали в число этих успешных людей. Как вы считаете, благодаря каким чертам вашего характера вам удалось этого добиться? Возможно, это стечение обстоятельств?
Екатерина Шуваева:
Не бывает стечения обстоятельств, которое поддерживается потом на протяжении 20 лет и продолжает поддерживаться дальше. Безусловно, у меня есть определенные качества характера. Но я бы определила себя как бизнес-леди с не бизнес-характером, на самом деле. У меня характер достаточно мягкий, слишком мягкий для бизнеса. Здесь вопрос в другом: у меня хватает понимания себя, своей натуры для того, чтобы выбирать в бизнесе такие направления и функции, с которыми я благодаря моим качествам другим отлично справляюсь.
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