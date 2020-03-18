На дорогах Минска высадят более 60 тысяч кустарников, появятся живые изгороди

Новости Беларуси. Растения и кустарники появятся не только на клумбах, но и на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Растения и кустарники появятся не только на клумбах, но и на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вскоре цветочные композиции можно будет увидеть на откосах вдоль проезжей части и на разделительных полосах. Вместо металлических заборов появятся живые изгороди, где это возможно. Цветочные композиции мы увидим на проспектах Жукова, Дзержинского и Партизанском, а также на других улицах. Всего планируется высадить более 60 тысяч кустарников.
Елена Акулич, начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Мы рассматриваем с сетевиками возможности таких посадок на любой из улиц, где это позволяют сети и позволяет ширина разделительной полосы. Это будет как какой-то интересный элемент или эстетический. Где-то они будут регулировать движение пешеходов, может быть, а где-то это будет чисто такой эстетический эффект.