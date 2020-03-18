Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники

Новости Беларуси. В Минской области проходят рейды ГАИ. Внимание уделяется объектам агропромышленного комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В состав групп входят сотрудники Госавтоинспекции, охраны правопорядка, представители исполнительной власти. Основное внимание – проверке готовности сельскохозяйственной техники, исполнению трудовой дисциплины.

Максим Прокопович, оперуполномоченный Червенского РОВД:

Имеются факты долгосрочного ремонта техники. Для того, чтобы сократить количество этих фактов, внесены информационные письма в каждое хозяйство. Проверяем физическое состояние работников организации, условия хранения материальных ценностей.