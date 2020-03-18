Прямой эфир

Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники

18 марта 2020 19:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области проходят рейды ГАИ. Внимание уделяется объектам агропромышленного комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники-1

В состав групп входят сотрудники Госавтоинспекции, охраны правопорядка, представители исполнительной власти. Основное внимание – проверке готовности сельскохозяйственной техники, исполнению трудовой дисциплины.

Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники-4

Максим Прокопович, оперуполномоченный Червенского РОВД:
Имеются факты долгосрочного ремонта техники. Для того, чтобы сократить количество этих фактов, внесены информационные письма в каждое хозяйство. Проверяем физическое состояние работников организации, условия хранения материальных ценностей.

Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники-7

В Червенском районе 9 сельскохозяйственных организаций. В 2019 году чрезвычайных происшествий на их территориях во время полевых работ зарегистрировано не было.

Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники-10

# Сельское хозяйство # общество # Максим Прокопович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На дорогах Минска высадят более 60 тысяч кустарников, появятся живые изгороди
18 марта 2020 19:33

На дорогах Минска высадят более 60 тысяч кустарников, появятся живые изгороди

На остановках в Минске поставят павильоны со 2-х Европейских игр. На каких улицах?
18 марта 2020 19:32

На остановках в Минске поставят павильоны со 2-х Европейских игр. На каких улицах?

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур
18 марта 2020 19:31

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур