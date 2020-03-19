Полевые романы и интриги в окопах. Откровенно о романтических отношениях под пулями

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

В ситуации, когда на 10 девчонок в сотни раз больше ребят, не все справлялись достойно. Факты любовных интриг в окопах в СССР потом замалчиваются долгие годы. И хотя во время войны они совсем не так часто имеют место быть, сентиментальными увлечениями командование начинает заниматься всерьез.

Приказ по 208-му партизанскому полку имени Сталина 26 мая 1944 года:

Медсестры Л. и Н. настолько увлеклись своим любовными романами, что бросают на произвол судьбы раненых и больных. Плохо ухаживают за ними и там же, прямо в госпитале, назначают встречи.

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

Пять суток ареста с содержанием на полковой гауптвахте и угроза военно-партизанским судом быстро возвращали на землю редких увлекшихся девушек. Но это в 1944-м. А еще в 1942-м в некоторых партизанских отрядах (и тому имеются документальные свидетельства) издаются приказы прямо противоположные. Они не то чтобы поощряют полевые романы, но разрешают средним командирам и всем, кто выше, жениться на своих боевых подругах.