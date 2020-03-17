«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

С начала они так и будут просто переглядываться. Она – санинструктор, он – лейтенант. У нее уже медаль «За отвагу» и серьезное ранение на счету. А он и не замечал, что когда-то шальная пуля, пройдя навылет, оставила след на ее лице. Полевые романы и интриги в окопах. Откровенно о романтических отношениях под пулями

Валентина Мазанова, старшина медслужбы 136-го отдельного понтонно-мостового батальона в 1945-1946 гг.:

Я иду в землянку докладывать. А тут солдат говорит: «Девушка прибыла». Вдруг из землянки выскакивает молодой лейтенант, а я как раз спускаюсь. Он в стороночку: «Проходите, проходите». Как-то так взглядами встретились, прямо защемило сердце. Думаю: «Какой молодой, симпатичный офицер».

Эту любовь в понтонной части было не скрыть: он уходил в разведку, а она не находила себе места. Его контузило, а она и тогда была рядом. Женился на подчинённой Любе. Как сложилась судьба 20-летнего лейтенанта, который командовал 40 бойцами в юбках

Валентина Мазанова:

Полмесяца в тяжелом состоянии, я около него все время находилась. Командир части так распорядился.

Сейчас она смотрит на нары импровизированной землянки и понять не может, как это: мужчина и женщина спят рядом.

Валентина Мазанова:

– У нас была землянка, несколько таких было сделано. Мне в стороночке делали отдельно. Потому что ну как вместе мужчиной? Конечно, этого нельзя было допустить. – Даже со своим? – Нет, ни в коем случае. Авторитет бы сразу у меня упал, как говорится.

Это была фронтовая дружба и любовь, пронесенная через все атаки и бои. Она до сих пор слово в слово помнит, что написала ему на фотокарточке в далеком 1945-м. К тому моменту советские войска уже несколько месяцев стоят в Берлине. И девушка Валя все чаще думает о возвращении в мирную жизнь, о Москве и учебе на хирурга. Ведь она знает: у многих военное чувство заканчивалось вместе с войной.