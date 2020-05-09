«Жена увлекается так же, как и я. Она – советская санитарка». Как внучатый племянник Машерова увлёкся реконструкцией

Эдуард Карпюк, реконструктор М огилёвской группы военно-исторической реконструкции « П оследний рубеж»: Ещё в раннем детстве носил и гимнастёрки, и рубашки, и военную форму, лет с 8-ми. Копали окопы, играли в войнушку, солдатиков.

Служу я на протяжении 25 лет. Началось всё с раннего детства. Не я выбирал профессию. А профессия выбрала меня. Мои деды, братья – кто-то воевал, кто-то был военнослужащим и уже давно на пенсии. Один из них – Пётр Миронович Машеров, двоюродный брат моей бабушки. Который много сделал для освобождения нашей Беларуси, когда партизанил. Вот по их стопам я пошёл. Это всё в крови .

Езжу на съёмки как по немецкой армии, так и по советской. Надо же кому-то и врага изображать. Слышал не раз в свою сторону и упрёки, но я не обижаюсь на это. Это история и её надо показывать . Полная экипировка: форма, фуражка, нашивки, пуговицы, тысяч 6 рублей белорусских. Это не считая сапог. Сапоги обойдутся на немецкого офицера – рублей около 3 тысяч. Экипировки у меня есть на Красную Армию, начиная с 1941 по 1946 год. Несколько комплектов.

Также по армии вермахта, Германия. Много всего, но хочется ещё больше. Очень хочется макет пулемёта Дегтярёва. Потому что отреставрирован мотоцикл. На коляску установили турель, но нет макета, чтобы участвовать в парадах в Могилёве со своей техникой.

Жена увлекается так же, как и я. Она – советская санитарка. Ей это тоже очень нравится. Поэтому разногласий в семье по этому поводу у нас нету. Где-то подкопили, купили, пошили, кто-то подарил.

Женщина:

Когда мы заказывали этот шкаф, он сказал: я возьму один маленький отсек. Но он занял весь шкаф. Здесь его форма на ВОВ. Танчики, модели, которые он клеит. Ну, а здесь его самые любимые макеты, его любимый шкафчик, его любимые игрушки, которые он любит вечерами собирать, разбирать, смазывать.