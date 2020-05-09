Прямой эфир

«Жена увлекается так же, как и я. Она – советская санитарка». Как внучатый племянник Машерова увлёкся реконструкцией

09 мая 2020 20:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кто и почему занимается реконструкцией событий военных лет? 

Эдуард Карпюк, реконструктор Могилёвской группы военно-исторической реконструкции «Последний рубеж»:
Ещё в раннем детстве носил и гимнастёрки, и рубашки, и военную форму, лет с 8-ми. Копали окопы, играли в войнушку, солдатиков.

«Жена увлекается так же, как и я. Она – советская санитарка». Как внучатый племянник Машерова увлёкся реконструкцией-1

Служу я на протяжении 25 лет. Началось всё с раннего детства. Не я выбирал профессию. А профессия выбрала меня. Мои деды, братья – кто-то воевал, кто-то был военнослужащим и уже давно на пенсии. Один из них – Пётр Миронович Машеров, двоюродный брат моей бабушки. Который много сделал для освобождения нашей Беларуси, когда партизанил. Вот по их стопам я пошёл. Это всё в крови.

«Жена увлекается так же, как и я. Она – советская санитарка». Как внучатый племянник Машерова увлёкся реконструкцией-4

Езжу на съёмки как по немецкой армии, так и по советской. Надо же кому-то и врага изображать. Слышал не раз в свою сторону и упрёки, но я не обижаюсь на это. Это история и её надо показыватьПолная экипировка: форма, фуражка, нашивки, пуговицы, тысяч 6 рублей белорусских. Это не считая сапог. Сапоги обойдутся на немецкого офицера – рублей около 3 тысяч. Экипировки у меня есть на Красную Армию, начиная с 1941 по 1946 год. Несколько комплектов.

«Жена увлекается так же, как и я. Она – советская санитарка». Как внучатый племянник Машерова увлёкся реконструкцией-7

Также по армии вермахта, Германия. Много всего, но хочется ещё больше. Очень хочется макет пулемёта Дегтярёва. Потому что отреставрирован мотоцикл. На коляску установили турель, но нет макета, чтобы участвовать в парадах в Могилёве со своей техникой.

Жена увлекается так же, как и я. Она советская санитарка. Ей это тоже очень нравится. Поэтому разногласий в семье по этому поводу у нас нету. Где-то подкопили, купили, пошили, кто-то подарил.

Женщина:
Когда мы заказывали этот шкаф, он сказал: я возьму один маленький отсек. Но он занял весь шкаф. Здесь его форма на ВОВ. Танчики, модели, которые он клеит. Ну, а здесь его самые любимые макеты, его любимый шкафчик, его любимые игрушки, которые он любит вечерами собирать, разбирать, смазывать.

«Жена увлекается так же, как и я. Она – советская санитарка». Как внучатый племянник Машерова увлёкся реконструкцией-10

Эдуард Карпюк:
Это неотъемлемая часть моей жизни, моя реконструкция. Я себе ещё шкаф закажу. Я очень люблю собирать модели танков из пластмассы, металла. Лет 10 уже собираю. Лучшая модель, моя гордость – Т-34.

«Жена увлекается так же, как и я. Она – советская санитарка». Как внучатый племянник Машерова увлёкся реконструкцией-13

Весит 7 килограммов. С самыми тонкими элементами. Музейная копия.

Читайте также:

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Парад на 9 Мая в Минске. Выступление роты почётного караула: фотофакт

Парад на 9 Мая в Минске. Фотофакт

Парад на 9 Мая в Минске. Авиационная часть: фотофакт

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

# Великая Отечественная война # общество # Эдуард Карпюк

Другие новости рубрики

Все новости
Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция
09 мая 2020 19:53

Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция

Когда ему перевязывали голову, спросил: «Почему вы не стреляете из пулемёта?» Про оборону Восточного форта
09 мая 2020 19:48

Когда ему перевязывали голову, спросил: «Почему вы не стреляете из пулемёта?» Про оборону Восточного форта

Кудлатая. Как призрак неуловимой солдатки не давал покоя немцам в захваченной Брестской крепости
09 мая 2020 19:44

Кудлатая. Как призрак неуловимой солдатки не давал покоя немцам в захваченной Брестской крепости