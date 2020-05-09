Кудлатая. Как призрак неуловимой солдатки не давал покоя немцам в захваченной Брестской крепости

Новости Беларуси. Меньше чем через месяц в захваченную Брестскую крепость въехали Гитлер и Муссолини.

Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция

Тогда главари нацистского блока передвигались в тесном кольце охраны. Ведь среди немцев, оккупировавших крепость, ходили панические слухи якобы о неуловимой солдатке.