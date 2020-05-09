Кудлатая. Как призрак неуловимой солдатки не давал покоя немцам в захваченной Брестской крепости
Новости Беларуси. Меньше чем через месяц в захваченную Брестскую крепость въехали Гитлер и Муссолини.
Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция
Тогда главари нацистского блока передвигались в тесном кольце охраны. Ведь среди немцев, оккупировавших крепость, ходили панические слухи якобы о неуловимой солдатке.
Александр Коркотадзе:
Наш сотрудник – была у него история с экскурсантами из Москвы. Они стояли, молчали и недалеко от себя услышали шаги. Повеяло холодом, при этом никого не было. Он вспоминал, что они пулей отсюда выскочили от этого ужаса, который их неожиданно охватил.
Фрау Мит Автомат. Немцы описывали эту женщину так: с запыленным лицом, в изодранной одежде, с волосами, спутавшимися в колтуны. Второе имя – Кудлатая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Она скрывалась в тоннелях и развалинах, нападала на ночные патрули и никогда не промазывала. Неуловимая – не одна попытка поймать или убить ее не увенчалась успехом.