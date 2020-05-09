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Кудлатая. Как призрак неуловимой солдатки не давал покоя немцам в захваченной Брестской крепости

09 мая 2020 19:44
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Новости Беларуси. Меньше чем через месяц в захваченную Брестскую крепость въехали Гитлер и Муссолини.

Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция

Тогда главари нацистского блока передвигались в тесном кольце охраны. Ведь среди немцев, оккупировавших крепость, ходили панические слухи якобы о неуловимой солдатке.

Кудлатая. Как призрак неуловимой солдатки не давал покоя немцам в захваченной Брестской крепости-1

Александр Коркотадзе:
Наш сотрудник – была у него история с экскурсантами из Москвы. Они стояли, молчали и недалеко от себя услышали шаги. Повеяло холодом, при этом никого не было. Он вспоминал, что они пулей отсюда выскочили от этого ужаса, который их неожиданно охватил.

Кудлатая. Как призрак неуловимой солдатки не давал покоя немцам в захваченной Брестской крепости-4

Фрау Мит Автомат. Немцы описывали эту женщину так: с запыленным лицом, в изодранной одежде, с волосами, спутавшимися в колтуны. Второе имя – Кудлатая.

Кудлатая. Как призрак неуловимой солдатки не давал покоя немцам в захваченной Брестской крепости-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Она скрывалась в тоннелях и развалинах, нападала на ночные патрули и никогда не промазывала. Неуловимая – не одна попытка поймать или убить ее не увенчалась успехом.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Коркотадзе # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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