Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция

Новости Беларуси. Остров Западный, ныне Пограничный. Клочок в 46 гектаров – незаживающая рана белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проснулись от канонады. Вчерашние курсанты неделю обороняли остров, который немцы планировали захватить за полчаса

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «5-й форт»:

Целенаправленные раскопки здесь не проводились. В 1956 году на острове были найдены легендарные часы-будильник, стрелки которых застыли, остановленные взрывом фашистского снаряда. Мы предполагаем, что в этих руинах, вокруг здания еще могут находиться десятки останков наших погибших бойцов. Левый берег Западного Буга – еще белорусская земля, но оказаться по эту непривычную сторону Тереспольских ворот можно только по спецразрешению пограничников. Остров открыли для посещений групп туристов решением Президента в 2013 году.

Александр Коркотадзе:

Победа начиналась с этих первых метров белорусской теперь земли, тогда первых метров Брестской крепости. Трагические события 15 июля, когда через ворота проходила группа немецких солдат и неизвестный защитник Брестской крепости сбросил в них связки гранат, а затем бросился и разбился насмерть. Кудлатая. Как призрак неуловимой солдатки не давал покоя немцам в захваченной Брестской крепости

Александр Коркотадзе:

Она работает. Механизм даже до сих пор – более 100 лет – функционирует. Дверь закрыть, можно открыть. Даже по современным требованиям в банках, скажем, это чуть ли не последняя степень защиты. Дверь весом более полутонны защищала вход в пороховой погреб. Его практически не задели бомбежки. Построен еще в конце XIX века, в нем помещалось 7 000 пудов пороха. В 1941-м здесь хранили трофейное польское оружие и горюче-смазочные материалы.

Александр Коркотадзе:

В годы немецкой оккупации, вполне возможно, здесь были склады немецкие. Это еще предстоит работа.

А уже к концу июня у порохового погреба развернули целый фильтрационный пункт. Здесь осматривали плененных защитников крепости – искали политруков, а немецкий медик выявлял евреев. Стены – немые свидетели страшных преступлений.

Александр Коркотадзе:

Метлицкий Иван Иванович вспоминал, что как раз у этой стены они ставили наших пленных. У дороги стоял немецкий пулемет, который расстреливал попавших в плен людей.

Когда ему перевязывали голову, спросил: «Почему вы не стреляете из пулемёта?». Про оборону Восточного форта 29 июня немцы сбросили на форт почти двухтонную бомбу или «Сатану». Восточный форт – одно из последних мест ожесточенных боев 1941-го. Около 400 бойцов из разных частей держали оборону под командованием Петра Гаврилова. Его взяли в плен только спустя 32 дня. Последнему защитнику крепости посвятят один из пяти залов нового музея. Еще два расположатся в открытой части казематов.

Инна Гавриленко, старший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

30 июня из донесений противника, а так же из воспоминаний защитников форта известно, что 30 июня форт был осмотрен противником. Труднодоступные казематы выжгли огнеметами – это также будет в одном из залов представлено. А два открытых зала будут посвящены тем, кто остался в живых после войны и их воспоминаниям.

Некогда не экскурсионный маршрут по Восточному форту сегодня готовится принимать толпы гостей. Позади большая работа реставраторов и архитекторов: форт укрепили и провели коммуникации. Услышать голоса и переговоры защитников удастся благодаря современным технологиям. А увидеть крепость глазами оборонявших ее солдат – благодаря новому ракурсу.

Инна Гавриленко:

Мы находимся в одной из сортий. Это галерея, которая соединяет казематы внешнего вала и внутреннего. Мы приняли решение, что эту сортию будем использовать при проведении экскурсий.

Сортия – своеобразный коридор. В 1941 году он оказался заваленным. Вероятнее всего, снаряд попал в земляной вал и его засыпало. Ведет она к бывшим конюшням. В первые дни лошадей отпустили из-за жажды.

Инна Гавриленко:

Было принято решение их выпустить, а женщины с детьми и очень многие раненые перебрались в эти казематы. Несколько казематов заняты были импровизированным госпиталем, лазаретом, есть воспоминания. А в некоторых находились женщины с детками.

Строители завершают работы, а музейщики подбирают коллекцию экспонатов. Часть еще не представала перед широкой публикой. Впрочем, «шрамы» крепостного кирпича, который изготавливали строго для этого места, заслуживают не меньшего внимания. Открытие приурочат к 22 июня.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Мы должны вспомнить буквально всех поименно кто погиб, кто защищал нашу родину, кто восстанавливал нашу страну после Великой Отечественной войны – они этого достойны.