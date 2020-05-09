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Когда ему перевязывали голову, спросил: «Почему вы не стреляете из пулемёта?» Про оборону Восточного форта

09 мая 2020 19:48
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Новости Беларуси. С Пограничного (в 1941-м – Западного) острова живыми на «большую землю» в первые дни войны выбрались семь пограничников.

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Пока удалось восстановить судьбы только двоих.

Когда ему перевязывали голову, спросил: «Почему вы не стреляете из пулемёта?» Про оборону Восточного форта-1

Причем в одном случае это только фамилия – Ануфриев. Во втором повезло больше. Раненый пограничник Николай оказался в Восточном форте. По воспоминаниям, в руках у него были сапоги – видимо, переплывал.

Когда ему перевязывали голову, спросил: «Почему вы не стреляете из пулемёта?» Про оборону Восточного форта-4

Инна Гавриленко, старший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Есть воспоминания о том, что, когда ему перевязывали голову, он спросил: «Почему вы не стреляете из пулемета?» Многие бойцы, которые здесь были, были новобранцами. Они ответили, что не умеют стрелять. Тогда он сказал: «Я умею стрелять».

Когда ему перевязывали голову, спросил: «Почему вы не стреляете из пулемёта?» Про оборону Восточного форта-7

Ленты четырехствольного зенитного пулемета набивали военнослужащие, а еще женщины и дети. В то время в семьях офицеров, как правило, все умели обходиться с разными типами оружия.

Когда ему перевязывали голову, спросил: «Почему вы не стреляете из пулемёта?» Про оборону Восточного форта-10

Инна Гавриленко:
В течение первых нескольких дней она именно не подпускала противника, почему эти казематы сегодня в достаточно сильно разбитом состоянии.

# Великая Отечественная война # общество # Инна Гавриленко # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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