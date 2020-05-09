Когда ему перевязывали голову, спросил: «Почему вы не стреляете из пулемёта?» Про оборону Восточного форта

Новости Беларуси. С Пограничного (в 1941-м – Западного) острова живыми на «большую землю» в первые дни войны выбрались семь пограничников. Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция Пока удалось восстановить судьбы только двоих.

Причем в одном случае это только фамилия – Ануфриев. Во втором повезло больше. Раненый пограничник Николай оказался в Восточном форте. По воспоминаниям, в руках у него были сапоги – видимо, переплывал.

Инна Гавриленко, старший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Есть воспоминания о том, что, когда ему перевязывали голову, он спросил: «Почему вы не стреляете из пулемета?» Многие бойцы, которые здесь были, были новобранцами. Они ответили, что не умеют стрелять. Тогда он сказал: «Я умею стрелять».

Ленты четырехствольного зенитного пулемета набивали военнослужащие, а еще женщины и дети. В то время в семьях офицеров, как правило, все умели обходиться с разными типами оружия.