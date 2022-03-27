Жена-киевлянка уехала во Львов. Беженец из Украины рассказал о политических разногласиях в семье

Большинство из них едет транзитом и направляется к родственникам. Тем, кто не знает, куда двигаться дальше, предоставляют временное жилье в санаториях. Житель села Глебовка Александр приехал в составе группы из 30 человек. После взрыва моста через реку Ирпень в 20 километрах от Киева местные жители стали заложниками ситуации. Подступы к столице отрезаны, в селе закончились продукты, нет электричества и газа. Чтобы защитить мирных жителей от боевых действий, русская сторона предложила вывезти украинцев в Беларусь.

Александр, житель села Глебовка (Украина):

Принимали нас просто как родных. И Красный Крест очень хорошо: и дали позвонить, и накормили, и напоили, и детям игрушки. На удивление страна, которая в этом вроде бы не участвует и которую везде в Европе обзывают режимом и всем остальным. Но на самом деле, я думаю, ни Украина, ни Россия так сейчас не относятся там к людям, которые так пострадали, независимо от их вероисповедания и политических взглядов. Все говорили: и толстые, и шолоховы, что все эти революции, войны проходят по семьям – самое страшное. А государство – тоже семьи, как ни крути, мы все славяне.