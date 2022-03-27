Интервью Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS бьёт рекорды по популярности просмотров

Более 10 миллионов просмотров на YouTube. Японские зрители активно комментируют интервью нашего Президента телеканалу TBS, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Александр Лукашенко общался с журналистом из Страны восходящего солнца 17 марта и тем самым продолжил серию интервью зарубежным СМИ. Благодаря этому белорусского лидера услышали и оценили в далекой от нас части планеты.

Думаю, это удивительно, как он способен отвечать мгновенно на сложные вопросы, смещая фокус, заранее вооружившись теориями. Премьер-министр Кисида никогда не смог бы так сделать.