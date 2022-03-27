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Интервью Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS бьёт рекорды по популярности просмотров

27 марта 2022 11:16
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Более 10 миллионов просмотров на YouTube. Японские зрители активно комментируют интервью нашего Президента телеканалу TBS, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интервью Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS бьёт рекорды по популярности просмотров-1

Напомним, Александр Лукашенко общался с журналистом из Страны восходящего солнца 17 марта и тем самым продолжил серию интервью зарубежным СМИ. Благодаря этому белорусского лидера услышали и оценили в далекой от нас части планеты.

Интервью Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS бьёт рекорды по популярности просмотров-4

Думаю, это удивительно, как он способен отвечать мгновенно на сложные вопросы, смещая фокус, заранее вооружившись теориями. Премьер-министр Кисида никогда не смог бы так сделать.

Интервью Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS бьёт рекорды по популярности просмотров-7

Я думал, что он просто жесткий диктатор, но был удивлен, увидев, как он ненавязчиво отвечает на вопросы, не обращаясь за помощью к служащим или чиновникам. Это видео заставило меня испугаться еще больше. В отличие от Северной Кореи, я чувствую, что кто-то действительно компетентный и контролирует ситуацию.

Интервью Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS бьёт рекорды по популярности просмотров-10

Прежде всего, я был удивлен, что интервью взяли у Президента напрямую, еще больше я был удивлен тем, что Президент достаточно хорошо говорит, отвечая на вопросы напрямую, без официального представителя.

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Шигенори Канехира # Фумио Кисида # Фотофакт

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