Лукашенко: убеждён, что у специалистов ЖКХ Беларуси достаточно возможностей, чтобы достигать новых успехов

Новости Беларуси. Спасателям в ликвидации последствий разгула стихии помогают коммунальные службы. Их представители встречают свой профессиональный праздник на работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно в последнее воскресенье марта в Беларуси День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Те, кто делает нашу жизнь комфортной, не остались без поздравления Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш кропотливый труд имеет огромную общественную значимость. От профессионализма, ответственности, внимательного отношения к делу каждого коммунальщика зависит ежедневный комфорт белорусов и гостей страны. Красивые, чистые, уютные города и села – это во многом результат постоянной созидательной работы, которую начали ветераны жилищно-коммунального хозяйства, а вы сегодня с гордостью продолжаете. Убежден, что у специалистов ЖКХ Беларуси достаточно резервных возможностей, чтобы достигать новых профессиональных успехов, придавая дополнительный импульс развитию экономики и повышению уровня жизни людей.