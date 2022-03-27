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Лукашенко: убеждён, что у специалистов ЖКХ Беларуси достаточно возможностей, чтобы достигать новых успехов

27 марта 2022 10:44
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Новости Беларуси. Спасателям в ликвидации последствий разгула стихии помогают коммунальные службы. Их представители встречают свой профессиональный праздник на работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Именно в последнее воскресенье марта в Беларуси День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Те, кто делает нашу жизнь комфортной, не остались без поздравления Президента.  

Лукашенко: убеждён, что у специалистов ЖКХ Беларуси достаточно возможностей, чтобы достигать новых успехов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ваш кропотливый труд имеет огромную общественную значимость. От профессионализма, ответственности, внимательного отношения к делу каждого коммунальщика зависит ежедневный комфорт белорусов и гостей страны. Красивые, чистые, уютные города и села – это во многом результат постоянной созидательной работы, которую начали ветераны жилищно-коммунального хозяйства, а вы сегодня с гордостью продолжаете. Убежден, что у специалистов ЖКХ Беларуси достаточно резервных возможностей, чтобы достигать новых профессиональных успехов, придавая дополнительный импульс развитию экономики и повышению уровня жизни людей.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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