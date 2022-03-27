Лукашенко: убеждён, что у специалистов ЖКХ Беларуси достаточно возможностей, чтобы достигать новых успехов

Новости Беларуси. Спасателям в ликвидации последствий разгула стихии помогают коммунальные службы. Их представители встречают свой профессиональный праздник на работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно в последнее воскресенье марта в Беларуси День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Те, кто делает нашу жизнь комфортной, не остались без поздравления Президента.