Как будет развиваться туристическая отрасль в Беларуси? Поговорили с экспертом о планах и задачах

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:

Мы с Российской Федерацией в части туризма сближаемся очень серьезно, и этот бизнес, эта индустрия масштабируется. И речь не только о взаимных потоках, что исчисляется миллионами туристов и российских, и белорусских. То есть есть потребность в технологии, в софтах, в различных комплектующих, не только из-за санкционки. Туристические технологии не стоят на месте, они развиваются, нужно обмениваться опытом, друг другу продавать, покупать, разбираться со всем этим. И, конечно, когда первые лица бизнеса и онлайн-агрегаторов, туристических операторов, сетевых отелей, крупных гостиниц, потенциальных инвесторов собираются вместе, все это делится на деловые секции. Но очень важно, что на этом мероприятии присутствует и власть законодательная. Государственная дума и наш парламент, именно комитеты профессионально-отраслевые, дипломатический корпус, конечно же, регуляторы экономики Российской Федерации, наше Министерство спорта и наше Министерство экономики. Вот этот симбиоз такой частной и государственной площадки и именно первых лиц, лиц, принимающих решения, значимых специалистов, их диалоги между собой и дискуссии, они, в общем-то, генерят все то, что происходит для того, чтобы развиваться дальше.

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