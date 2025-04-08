Чтобы пролистать все фонды, понадобится 60 лет. Этих фактов о Национальной библиотеке вы точно не знали

Визитная карточка столицы. Алмаз человеческих знаний. 23-этажное здание в форме ромбо-куба-октаэдра. Да, это национальная библиотека Беларуси. Здание относительно молодое, чего не скажешь о его фондах.

Людмила Комаровская, заведующая отделом экскурсионно-методической работы Национальной библиотеки Беларуси:

Датой основания национальной библиотеки Беларуси считается 15 сентября 1922 года. Именно тогда было подписано постановление Советом народных комиссаров БССР. Библиотека изначально располагалась в Юбилейном доме на Захарьевской улице. Это сейчас проспект Независимости. К десятилетию библиотеке было присвоено имя Владимира Ленина. В том же году она переехала в новое здание.

Многие помнят «Ленинку» архитектора Лаврова, это здание в стиле конструктивизма находится на улице Красноармейской. Сегодня в нем размещается Совет Республики. А до этого более 70 лет была библиотека.

Людмила Комаровская:

На начало 1941 года фонды составляли 2 миллиона экземпляров. Было 15 тысяч читателей. Государственная библиотека БССР имени Ленина входила в шестерку крупнейших и лучших библиотек Советского Союза. Самые, конечно, трагические страницы в истории – это годы Великой Отечественной войны. Более 83% наших фондов были уничтожены. После освобождения Минска библиотека уже в ноябре 1944 года открыла свои двери для читателей.