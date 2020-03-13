«Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается». Александр Лукашенко ждёт более эффективной работы от милиции

Новости Беларуси. Желающих подорвать белорусское государство изнутри не уменьшается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 марта, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами когда-то договаривались, что, войдя в курс дела, освоившись, вы доложите о ситуации и скажете, что необходимо. Думаю, вы уже, анализируя итоги прошлого года, можете сделать соответствующие выводы и сказать, что нам еще надо сделать в органах внутренних дел, чтобы милиция работала более эффективно.

Глава государства отметил, что недостатков хватает во всех органах власти, в том числе и в милиции.

«Но без милиции никуда, потому участковый с людьми, да и министр сегодня не оторван от общества. Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве», – убежден Президент Беларуси.

По его словам, дело даже не в каких-то политических кампаниях: в стране их проводили неоднократно, поэтому проведут спокойно и в этот раз.

Александр Лукашенко:

Нам надо смотреть подальше – чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации. Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе.