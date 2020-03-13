Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

Дмитрий Лютик:

Интересно то, что эти двери закрывались не только на эту защёлку, но и ещё на специальные зажимы, которые стояли по периметру всей двери, поэтому даже если петли были бы срезаны, извлечь их очень сложно. К тому же, эти двери ещё имели резиновые прокладки, поэтому в случае применения отравляющих веществ, газа, например, они не попадали внутрь помещения, то есть дверь была достаточно герметичной.