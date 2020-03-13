«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа

На немецком снимке – ДОТ Гродненского укрепрайона после боя.
На немецком снимке – ДОТ Гродненского укрепрайона после боя.
1941 год. Из частной коллекции А.Н. Ершова, г. Гродно Два мощных взрыва контузили бойцов гарнизона, многие погибли на месте. После этого, как писали немецкие офицеры в отчётах, 23 июня дот №39 «был приведён к молчанию»…
Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Здесь видно на стене места, куда попадали немецкие снаряды. Но это небольшие калибры. Даже на самом амбразурном коробе мы видим тоже следы от попаданий небольших снарядов, тоже они остались. Это как раз следы обстрела. Здесь уже более большие калибры, то есть немецкая артиллерия била, пытаясь ослепить гарнизон дота, била по фронтальной стене, по амбразурам, для того, чтобы заставить молчать.
Уцелеть в этом гарнизоне не удалось никому, кроме одного человека. Во время боя курсанта Леонида Ирина отправили в соседний командирский дот №38 связным, обратно вернуться он уже не смог. Но спасло его не это. Тот дот немцы тоже привели к молчанию мощными взрывами. Убило всех, а ему повезло. Невероятно. Но это, считайте, готовый сценарий для фильма!
Из воспоминаний курсанта Леонида Ирина:
«Когда пришёл в сознание, шевельнуться не мог, на мне находился труп. Я освободился, но встать не мог, т.к. ноги были перебиты и обгорелые, чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров. Ориентируясь по обстановке в темноте, стал продвигаться среди трупов и глыб бетона, ползком на нижний этаж. Найдя запасной выход, очутился на воздухе. Была ночь. Цепляясь за маскировочное крепление, вылез из котлована и под покровом ночи пополз к ручью, там невдалеке был хутор».