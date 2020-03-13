«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа

Из воспоминаний курсанта Леонида Ирина:

«Когда пришёл в сознание, шевельнуться не мог, на мне находился труп. Я освободился, но встать не мог, т.к. ноги были перебиты и обгорелые, чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров. Ориентируясь по обстановке в темноте, стал продвигаться среди трупов и глыб бетона, ползком на нижний этаж. Найдя запасной выход, очутился на воздухе. Была ночь. Цепляясь за маскировочное крепление, вылез из котлована и под покровом ночи пополз к ручью, там невдалеке был хутор».