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Вызывают ли аллергию злаки, которые высадили на минских улицах?

13 марта 2020 08:10
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Гость программы «Большой город» Анжелика Пузанкова руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:
Если говорить про украшения, то дополнительно к нашим стрижкам кустарников мы в этом году еще будем высаживать – 10% от общего количества заявки по цветочному оформлению – мы планируем высаживать многолетники. Появится еще другая изюминка. Мы пробовали в прошлом году высаживать злаки. Очень много было вопросов в прошлый, позапрошлый год, что злаки являются аллергенами.

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Вызывают ли аллергию злаки, которые высадили на минских улицах?-1

Дело в том, что растения, которые высаживаем мы, они не являются аллергенами и, соответственно, не угрожают здоровью горожан, но украшают объекты даже в зимний период. То есть когда уже закончился сезон, зимой ветер, шуршат красивые колосья, хорошо смотрятся – дымка такая над землей. Поэтому я считаю, что это очень даже является украшением круглогодичным.

# Озеленение # общество # Анжелика Пузанкова # Екатерина Забенько

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