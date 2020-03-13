Вызывают ли аллергию злаки, которые высадили на минских улицах?

Гость программы «Большой город» – Анжелика Пузанкова – руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:

Если говорить про украшения, то дополнительно к нашим стрижкам кустарников мы в этом году еще будем высаживать – 10% от общего количества заявки по цветочному оформлению – мы планируем высаживать многолетники. Появится еще другая изюминка. Мы пробовали в прошлом году высаживать злаки. Очень много было вопросов в прошлый, позапрошлый год, что злаки являются аллергенами.