«Желающих было очень много». Военно-патриотический клуб открылся на базе средней школы № 205 Минска

Новости Беларуси. И пока одни бережно хранят память о павших героях, другие только учатся быть патриотами. Сформировать сильную гражданскую позицию и воспитать защитников Родины – главные задачи военно-патриотических клубов. Сегодня, 20 октября, такой открыли в 205-й столичной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 20 учащихся произнесли клятву и получили удостоверение новобранца. Параллельно со школьными занятиями ребята будут постигать основы военной службы, общаться с ветеранами и посещать культурно-исторические места нашей страны. Продолжит Арина Верховская.

Алексей Павлов уже несколько лет интересуется историей, знает все ключевые сражения Великой Отечественной. Читает книги, смотрит документальные фильмы и восхищается подвигами наших прадедов. Его мечта – помогать людям и спасать жизни. Мальчик хочет стать врачом. Но в первую очередь важно быть настоящим патриотом.

Алексей Павлов, учащийся средней школы № 205 Минска:

Я решил вступить в этом клуб, так как я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою Родину, хочу быть как-то полезен ей. Я хочу, чтобы все помнили про подвиги, которые совершили наши солдаты во время Великой Отечественной войны.

Вместе с Алексеем торжественную клятву воспитанника клуба сегодня произнесли еще 20 его товарищей. Для них это возможность больше узнать о военном деле, а также определиться с будущей профессией. Среди новобранцев не только мальчишки. Немало и девчонок. Они с не меньшим энтузиазмом интересуются основами службы.

Анна Горкавая, учащаяся средней школы № 205 Минска:

Решили вступить в военно-патриотический клуб, потому что мы очень любим свою Родину, мы хотим быть патриотами, хотим помогать своей стране. Станислав Марченко, учащаяся средней школы № 205 Минска:

У меня есть хороший пример: мой прадедушка, Марченко Владимир Никитович, – Герой Великой Отечественной войны с огромным количеством наград. Поэтому я решил проявить инициативу, чтобы нашу школу назвали его именем. Такими людьми должна гордиться вся страна.

Осваивать навыки воинской службы ребята смогут не только в теории, но и на практике. Часть занятий будет проходить на базе воинской части. В программе строевая, занятия по физподготовке, встречи с ветеранами. Все это поможет сформировать у ребят осознанную позицию патриота и защитника Родины.

Наталья Толмач, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 205 Минска:

70 ребят 6-8 классов ездили на познавательную экскурсию в нашу часть, провели там больше половины дня. Они настолько в восторге от того, какая атмосфера царит в этой части. Если честно, желающих было очень много. Понятно, что всех ребят мы сейчас не может взять в этот клуб. Часть ребят будут задействованы в этом клубе, остальные ребята будут как профильный военно-патриотический класс.

Военно-патриотические клубы – тренд последних лет. Все больше ребят хотят пополнить их ряды. И в такой работе важен личный пример. Об этом не раз говорил глава государства. Ведь патриотическое воспитание молодежи – не только знание истории. Это вопрос национальной безопасности и сохранения суверенитета.

Евгений Варнаков, начальник 1072-го центрального командного пункта военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны:

В нынешней обстановке политической, которая складывается вокруг нашей республики, воспитание патриота – это очень важная работа, которые необходимо проводить, начиная с детства и заканчивая взрослым человеком. Это все делается с целью сохранения нашего суверенитета, целостности нашей республики, нашего государства, наших родных и близких. Самое главное – это прямое общение с людьми, с детьми, нашими военнослужащими, в том числе руководством школы.