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КГБ: в ЕС готовят армию по стандартам НАТО для вторжения в Беларусь

23 октября 2025 10:52
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Ключевой угрозообразующий фактор для Беларуси – рост террористических и экстремистских проявлений со стороны зарубежных подрывных структур. Так считают в Комитете государственной безопасности. По его данным, на территории стран Евросоюза идет формирование так называемой освободительной армии численностью до 15 тысяч человек. В качестве основы для нее рассматриваются незаконные вооруженные структуры, которые действуют на территории Украины, Польши и Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГБ: в ЕС готовят армию по стандартам НАТО для вторжения в Беларусь-2

Под видом спортивных мероприятий они занимаются боевой подготовкой по стандартам НАТО под руководством бывших и действующих военнослужащих стран Запада и Украины. Цель – вторжение в Беларусь. Для тренировок используются боевые дроны, стрелковое оружие. Причем для этих подразделений сделаны макеты белорусских объектов госуправления. Эти боевики с белорусскими корнями как публично, так и в частном порядке заявляют, что намерены использовать свой опыт для совершения диверсий и терактов в Беларуси, а также для смены власти силовыми методами. 

# КГБ Беларуси # Европейский союз # НАТО

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