Пустовой: «Пора собирать камни, разбросанные на баррикадах. Многие же бросали их в карателей, а попали в своё будущее»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В программе Новости «24 часа» рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В программе Новости «24 часа» рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Минск в чинном фраке именинника переодевается в кэжуал – впереди танцы и концерты. Регионы ослабили немного галстук делового костюма – это «Дожинки», бро. А пол-Беларуси точно в удобном и домашнем у мангала отмечают семейный «Бульба фест» – все-таки уделали эти сотки. И никакой геополитики. А я опять за старое. Традиционно. О Главном. В смысле, Первом, и главном для нас, белорусов. Авторский взгляд. Без галстука, о политике без купюр. Пустовой на СТВ.
Два года назад я открыто выступал против «невероятных» нравов столичной тусовки. За это доставалось. Критиковали, угрожали, ненавидели, хихикали. Продолжайте так делать. Но только после поездки на Донбасс, например. А вот сейчас, чувствую, перестанут понимать самые ярые и проверенные сторонники власти. Но, простите, я не о мэйнстриме забочусь. Я о будущем нашей страны. Спасибо, что смотрите и критикуете. Но сейчас пора собирать камни, разбросанные на баррикадах. Многие же бросали их в карателей, а попали в свое будущее. Сейчас время собирать камни. И делать эта прежде всего тем, кто и есть сторонники нашей власти. Чтобы противостоянием не разрушить страну. Обо всем по порядку.
Лукашенко: за последние два года поумнели все, если эти люди раскаялись, к ним можно проявить снисхождение. Читать здесь.
Евгений Пустовой:
Очень сложно простить тех, кто издевался над тупыми ябатьками, угрожал женам верных присяге офицеров. Тех, кто хейтил в школах детей не трусливых чиновников, даже дочери генпрокурора досталось. Очень сложно простить тех, кто поджигал двери для девушек в погонах, приносил венки под двери родителей журналистов. Тех, кто выкладывал нас с другой точкой зрения в черную книгу Беларуси. Тех, кто выливал и выливает грязь на всех нас, не забившихся в угол от беснующей толпы и криков «перемен».
Ну, какая это политика. Это экстремизм. Поэтому найдут всех. Сначала к двери ГУБОПиКа, а затем в суд. Не за их политическую позицию. А за преступления, которые они совершили. Или, что получается, сторонников «мятежа» даже за сожженные дома и машины не наказывать? По мнению европейских дипломатов – да. Ни тебе новых Макиавелли, ни тебе Бисмарков. Получается, микрофон с логотипом СТВ способен ввести в ступор «борозят». Напугал так, что наш дипкорпус предлагают сократить. Господа, это вырождение внешнеполитического ведомства ЕС.
«Кто такие палітвязні?» Григорий Азаренок задал неудобные вопросы представителям ЕС. И ни одного ответа.
Евгений Пустовой:
А теперь неприятно и очень правдиво. Ваши дети оскорбляли и порой призывали убить Президента, готовы были разрушить устои страны и все, что мы вместе с Лукашенко создавали эти годы, а он просит своих сторонников быть благосклоннее к невероятным. Вот это поворот. К тем, кто носил гроб для Президента. Тем, кто стоял с плакатами «Рейв» вместо «Дожинок». Что, и их простить?
«Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть». Лукашенко рассказал, кто может попасть под ближайшую амнистию.
Давайте не лишать себя многогранности, не подрезать крылья размашистому маршу в будущее. Не делиться надо, не зашориваться. А узнавать друг друга и познавать широту нашей истории, наших возможностей, всю палитру действительности. Ну, на примере города-именника. Столица – это не только камерная усадьба Ваньковичей, тусовочные локации Зыбицкой и граффити Первомайской или территория торжества потребления – «Галерея». Шопинг может быть со смыслом и национальным подтекстом. Мы вечно привыкли коситься на то, как у них. Ментальным косоглазием можем заболеть. Окулисты не помогут. Вот даже принты крепких юношей в обабившихся платьях клеим на витрины. Нам это надо. Ничего рыцарского от Европы в этой самой Европе и не осталось. А мы давайте покажем свою самодостаточность. Чтобы корни своего родного стали крепкими, начинаем с малого. С обычного. С потребительского патриотизма. Со «Столицы» в столице.
Подробности в видеоматериале.