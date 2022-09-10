Пустовой: «Пора собирать камни, разбросанные на баррикадах. Многие же бросали их в карателей, а попали в своё будущее»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В программе Новости «24 часа» рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Минск в чинном фраке именинника переодевается в кэжуал – впереди танцы и концерты. Регионы ослабили немного галстук делового костюма – это «Дожинки», бро. А пол-Беларуси точно в удобном и домашнем у мангала отмечают семейный «Бульба фест» – все-таки уделали эти сотки. И никакой геополитики. А я опять за старое. Традиционно. О Главном. В смысле, Первом, и главном для нас, белорусов. Авторский взгляд. Без галстука, о политике без купюр. Пустовой на СТВ. Два года назад я открыто выступал против «невероятных» нравов столичной тусовки. За это доставалось. Критиковали, угрожали, ненавидели, хихикали. Продолжайте так делать. Но только после поездки на Донбасс, например. А вот сейчас, чувствую, перестанут понимать самые ярые и проверенные сторонники власти. Но, простите, я не о мэйнстриме забочусь. Я о будущем нашей страны. Спасибо, что смотрите и критикуете. Но сейчас пора собирать камни, разбросанные на баррикадах. Многие же бросали их в карателей, а попали в свое будущее. Сейчас время собирать камни. И делать эта прежде всего тем, кто и есть сторонники нашей власти. Чтобы противостоянием не разрушить страну. Обо всем по порядку. Лукашенко: за последние два года поумнели все, если эти люди раскаялись, к ним можно проявить снисхождение. Читать здесь.

Евгений Пустовой:

Очень сложно простить тех, кто издевался над тупыми ябатьками, угрожал женам верных присяге офицеров. Тех, кто хейтил в школах детей не трусливых чиновников, даже дочери генпрокурора досталось. Очень сложно простить тех, кто поджигал двери для девушек в погонах, приносил венки под двери родителей журналистов. Тех, кто выкладывал нас с другой точкой зрения в черную книгу Беларуси. Тех, кто выливал и выливает грязь на всех нас, не забившихся в угол от беснующей толпы и криков «перемен».

Ну, какая это политика. Это экстремизм. Поэтому найдут всех. Сначала к двери ГУБОПиКа, а затем в суд. Не за их политическую позицию. А за преступления, которые они совершили. Или, что получается, сторонников «мятежа» даже за сожженные дома и машины не наказывать? По мнению европейских дипломатов – да. Ни тебе новых Макиавелли, ни тебе Бисмарков. Получается, микрофон с логотипом СТВ способен ввести в ступор «борозят». Напугал так, что наш дипкорпус предлагают сократить. Господа, это вырождение внешнеполитического ведомства ЕС. «Кто такие палітвязні?» Григорий Азаренок задал неудобные вопросы представителям ЕС. И ни одного ответа.